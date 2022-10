“Pas sage” d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN – Kissinger

La Russie considérait sa sphère d’influence en Europe de l’Est comme une “ceinture de sécurité”, a déclaré l’ancien secrétaire d’État américain.

Les tentatives de Washington d’intégrer l’Ukraine dans l’OTAN après l’effondrement de l’Union soviétique n’étaient pas prudentes, a déclaré vendredi l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger.

S’adressant au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain non partisan, le diplomate vétéran de 99 ans a fait valoir que Washington avait tenté d’inclure sans distinction tous les anciens membres du bloc soviétique sous son égide après la chute du mur de Berlin, et que le “toute la région entre le centre de l’Europe et la frontière russe est devenue ouverte à la restructuration.”

“Du point de vue russe, les États-Unis ont alors tenté d’intégrer toute cette région, sans exception, dans un système stratégique dirigé par les États-Unis“, a-t-il dit, ajoutant que ce développement a essentiellement supprimé l’histoire historique de la Russie”Ceinture de sécurité.”

Kissinger a ainsi souligné que «ce n’était pas une sage politique américaine de tenter d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN.”

Il ne croit cependant pas que cela justifie les tentatives du président russe Vladimir Poutine de réintégrer l’Ukraine dans la sphère d’influence de Moscou par un «attaque surprise.”

Kissinger a déclaré qu’il ne savait pas s’il était possible de faire la paix avec le dirigeant russe, mais a souligné que l’Occident “doit chercher une opportunité pour un arrangement qui garantisse la liberté ukrainienne” et maintient le pays dans le système européen.

De plus, Kissinger a estimé que d’une certaine manière, la Russie a «déjà perdu la guerre« parce que sa capacité à menacer l’Europe d’attaques conventionnelles, dont elle bénéficiait depuis des décennies voire des siècles »,a maintenant été manifestement surmonté.”

Malgré cela, l’ancien secrétaire d’État a signalé que tôt ou tard, l’Occident et la Russie doivent engager un dialogue. “Un dialogue, peut-être à un niveau non officiel, peut-être de manière exploratoire est très important», a-t-il répété, ajoutant que «dans le milieu nucléaire” un tel résultat est préférable à un “décision sur le champ de bataille.”

Début août, Kissinger a averti que les États-Unis s’étaient retrouvés “au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des questions que nous avons en partie créées», arguant que Washington a rejeté la diplomatie traditionnelle, telle qu’elle l’a été «cherchant à convertir ou à condamner leurs interlocuteurs plutôt qu’à pénétrer leur pensée.”