Pas «  Saawariya  », mais CE court métrage nominé aux Oscars était les débuts de Ranbir Kapoor en tant qu’acteur

Bien que nous sachions tous que le fils de feu Rishi Kapoor et Neetu Kapoor, Ranbir Kapoor, a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique hindi avec Sanjay Leela Bhansali réalisé ‘Saawariya’ face au débutant Sonam Kapoor, peu de gens savent que ses débuts à l’écran étaient en fait un court métrage nominé aux Oscars « Karma ». , qui a été réalisé par Abhay Chopra, le petit-fils du cinéaste vétéran BR Chopra.

Le premier court métrage de Ranbir a récemment été projeté sur la chaîne Youtube du Festival du film de Bandra le 5 mai 2021, dans la catégorie « A Point Across ». Le film tourne autour de la peine capitale en Inde et raconte l’histoire d’un geôlier qui doit faire face au dilemme de l’exécution de son propre fils.

Outre Ranbir Kapoor, le film possède une distribution de stars stellaires, Sharat Saxena de « Ghulam », « Bajrangi Bhaijaan », la renommée de « Baadshah » et Milind Joshi et Sushovan Banerjee qui jouent dans d’autres rôles clés.

Se remémorant de bons souvenirs du film et travaillant avec Ranbir Kapoor, le réalisateur Abhay Chopra a déclaré: «L’année où j’ai réalisé ce film, la peine capitale faisait partie de tous les débats aux heures de grande écoute et a produit de nombreux articles d’opinion et des reportages. pendaison de Dhananjay Chatterjee pour le viol et le meurtre de Hetal Parekh qui ont alimenté ces débats. Le karma est une fiction mais fortement inspiré de la réalité. l’attention des médias attrape presque toujours ce sujet. «

« J’ai de bons souvenirs de la réalisation de Ranbir Kapoor, il n’avait même pas commencé sa carrière à l’époque, un acteur aussi simple. Le jeu lui traverse vraiment les veines. Sharat Saxena a fait un travail phénoménal dans le film et une présence si puissante à l’écran. I Je suis content d’avoir pu raconter cette histoire et qu’elle gagne un plus grand nombre de téléspectateurs au Festival du film de Bandra », at-il ajouté.

Karma est sorti pour la première fois en 2004. Il a remporté une nomination aux Oscars étudiants. Ranbir a fait ses débuts à B’wood trois ans plus tard avec Saawariya en 2007.