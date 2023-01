“Pas Rocket Science”, déclare Felix Auger-Aliassime après sa riposte

Felix Auger-Aliassime a évité une sortie humiliante du deuxième tour de l’Open d’Australie mercredi, supprimant les erreurs pour assurer une victoire palpitante 3-6 3-6 6-3 6-2 6-2 contre le Slovaque Alex Molcan.

Soutenu en tant que champion potentiel à Melbourne Park par pas moins que John McEnroe cette semaine, la sixième tête de série canadienne semblait s’effondrer du premier Grand Chelem de l’année après deux premiers sets sujets aux erreurs sur la Margaret Court Arena.

Cependant, le joueur de 22 ans a semblé s’enflammer après une plainte à l’arbitre concernant l’état des balles au début du troisième set, et était soudainement un joueur différent, servant comme un rêve et imposant son jeu au numéro mondial. 53.

“C’est assez simple, il faut mettre la balle dans le court sans la rater”, rigole Auger-Aliassime, expliquant la transformation.

« En fin de compte, ce n’est pas sorcier. Donc j’essayais juste de mettre une balle de plus sur le terrain et de faire simple, que ça marche.”

C’était tout un contraste avec les deux premiers sets quand Auger-Aliassime a trop cuit ses tirs des deux côtés et a pulvérisé 25 fautes directes, Molcan en profitant joyeusement.

“Les chiffres le montrent, mais il a été bien plus régulier que moi dans les deux premiers sets”, a concédé Auger-Aliassime.

“J’essayais juste de trouver un moyen de rester un peu plus longtemps sur le court, de rendre le match difficile et de le faire durer plus longtemps.

“Quand j’ai réussi à décrocher ce troisième set, j’ai eu beaucoup plus confiance en moi, mes pensées étaient beaucoup plus positives et ensuite je me suis dit : ‘Je l’ai déjà fait, peut-être que je peux le refaire, reviens et gagner’.

« Je suis vraiment ravi d’avoir pu le faire. Ce fut une journée difficile pour moi.”

Le Canadien, qui a perdu le premier set de son match d’ouverture contre son compatriote Vasek Pospisil lundi, a conclu le match en un peu plus de trois heures avec un coup droit râpeux – la cinquième fois de sa carrière, il revient pour remporter un cinq sets.

Quart de finaliste à Melbourne l’an dernier, Auger-Aliassime affrontera ensuite la 28e tête de série argentine Francisco Cerundolo ou le Français Corentin Moutet.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)