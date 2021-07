Pas prudent de déployer des rappels de vaccins à ce stade: ancien directeur de la FDA

Les Centers for Disease Control and Prevention et la FDA ont également déclaré la semaine dernière dans une déclaration conjointe que « Les Américains qui ont été complètement vaccinés n’auront pas besoin de dose de rappel pour le moment. »

« Être prêt à fabriquer des rappels est une bonne chose, mais nous n’avons vraiment pas… de preuves, du moins aux États-Unis, où nous constatons des échecs vaccinaux ou une diminution de l’immunité, de sorte qu’il est temps de déployer un rappel », a déclaré Norman Baylor, qui travaillait auparavant au bureau de la recherche et de l’examen des vaccins de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Westbury, NY : Un homme reçoit le vaccin Moderna COVID-19 alors qu’il se trouve au centre de santé agréé par le gouvernement fédéral de Long Island, à Westbury, New York, le 29 avril 2021. (Photo de Steve Pfost/Newsday via Getty Images)

Les pays les plus riches ont pu vacciner une grande partie de leur population, tandis que les pays les plus pauvres sont à la traîne.

Certains pays et régions commandent en fait des millions de doses de rappel avant que d’autres pays aient eu des fournitures pour vacciner leurs agents de santé et les plus vulnérables.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi que le monde est « au milieu d’une pandémie croissante à deux voies ».

« Certains pays et régions commandent en fait des millions de doses de rappel avant que d’autres pays n’aient eu de fournitures pour vacciner leurs agents de santé et les plus vulnérables », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré lors d’un point de presse, ajoutant que le monde est faire des « choix conscients » pour ne pas protéger ceux qui en ont le plus besoin.

Les données suggèrent que les vaccins offrent une immunité de longue durée contre le Covid-19 grave et mortel, a-t-il déclaré.

« La priorité doit maintenant être de vacciner ceux qui n’ont reçu aucune dose et aucune protection », a déclaré le chef de l’OMS.

Les entreprises de biotechnologie comme Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont développé un autre vaccin à ARNm pour Covid-19, doivent « tout mettre en œuvre » pour acheminer les fournitures vers les endroits qui en ont besoin, y compris via l’alliance de distribution de vaccins Covax, a-t-il ajouté.