Kyiv, Ukraine – « Je tiens à vous remercier, mon ami, pour ce que vous avez fait », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au président russe Vladimir Poutine au Kremlin il y a environ quatre ans.

Ses propos faisaient suite au transfert par Moscou à Tel-Aviv de la dépouille de Zachary Baumel, un militaire israélien porté disparu au combat depuis 1982, au moment de la première guerre israélo-libanaise.

Netanyahu n’a exprimé que sa gratitude à Poutine, même si les soldats russes qui ont découvert la dépouille de Baumel combattaient pour le président syrien Bashar al-Assad, l’un des plus proches alliés de l’Iran.

Mais aujourd’hui, alors que la guerre fait à nouveau rage au Moyen-Orient, Netanyahu se sent peut-être trahi par son « cher ami » Poutine.

Poutine est resté silencieux sur le conflit pendant trois jours, n’offrant aucune condoléance à Tel Aviv et s’abstenant d’appeler Netanyahu – même si au moins quatre ressortissants russes auraient été tués et six autres portés disparus.

Par ailleurs, la position russe cette semaine n’a pas permis au Conseil de sécurité des Nations Unies de parvenir à l’unanimité nécessaire pour condamner le Hamas.

Finalement, mardi, Poutine a rompu son silence – seulement pour dénoncer les morts civiles « catastrophiques » et fustiger les mesures prises par Washington en faveur d’un règlement de paix au Moyen-Orient.

« C’est un exemple frappant de l’échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient. [as it] essayé de monopoliser le [peace] règlement », a-t-il déclaré lors d’une réunion télévisée avec le Premier ministre irakien Muhammad Shia al-Sudani.

« Mais malheureusement, [the US] ne se préoccupait pas de la recherche de compromis pour les deux parties et, vice versa, promouvait ses propres conceptions sur la manière d’y parvenir, [and] fait pression sur les deux côtés », a-t-il déclaré.

Moscou a également refusé de classer le Hamas sur la liste des organisations « terroristes » à la suite de mesures similaires prises par la France et l’Union européenne en début de semaine.

« Nous maintenons le contact avec [both] côtés du conflit », a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes. « Bien sûr, la Russie continue d’analyser la situation et maintient sa position de nation ayant le potentiel de participer au processus de règlement. »

Les analystes estiment que le conflit en cours entre Israéliens et le Hamas – ainsi qu’une guerre plus importante dans la région – pourraient profiter à Moscou et à ses alliés.

« Ce qui se passe dans la réponse de la Russie à l’attaque terroriste en dit long sur les véritables sympathies de Poutine, et ils ne sont pas pro-israéliens », a déclaré à Al Jazeera Nikolay Mitrokhin, de l’Université allemande de Brême.

La Russie est un acteur clé dans la coalition informelle anti-occidentale qui comprend l’Iran, la Corée du Nord et la Chine – et tente depuis longtemps de « faire bouger le bateau de l’Occident », a-t-il déclaré.

«Il est donc très bénéfique pour Poutine de détourner l’attention et l’aide internationale, principalement américaine, de l’Ukraine, ce qui est une chose [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky a franchement peur dans ses déclarations», a déclaré Mitrokhin.

Lundi, Zelensky a déclaré que la Russie « souhaitait déclencher une guerre au Moyen-Orient afin qu’une nouvelle source de douleur et de souffrance puisse saper l’unité mondiale, accroître la discorde et les contradictions, et ainsi aider la Russie à détruire la liberté en Europe ».

« Nous voyons les propagandistes russes jubiler », a-t-il déclaré dans un discours vidéo. «Nous voyons les amis iraniens de Moscou soutenir ouvertement ceux qui ont attaqué Israël. Et tout cela constitue une menace bien plus grande que ce que le monde perçoit actuellement. Les guerres mondiales du passé ont commencé par des agressions locales.»

Le conflit au Moyen-Orient pourrait bloquer un règlement en Ukraine et geler les liens économiques essentiels en Eurasie, a déclaré un expert basé à Kiev.

« L’attention et les ressources des alliés occidentaux seraient dispersées », a déclaré Viatcheslav Likhachev à Al Jazeera. « Mais, plus important encore, la perspective de stabilisation dans la macro-région serait contrecarrée d’un point de vue stratégique. »

Un accord de paix, désormais retardé, entre l’Arabie saoudite et Israël aurait pu contribuer à la création d’une plaque tournante du transport entre l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe, a-t-il déclaré.

Ce centre aurait pu ouvrir la voie à une intégration macroéconomique plus étroite en Eurasie – ce qui contredit les intérêts de Moscou et de Pékin, a-t-il déclaré.

« Ce n’est ni bénéfique pour la Chine, ni pour la Russie », a déclaré Likhachev.

La Russie et le Hamas

Malgré de nombreuses spéculations, aucune preuve de l’implication directe de Moscou dans l’attaque du Hamas contre Israël n’a fait surface.

Mais il est dans l’intérêt de Poutine que le nouveau conflit s’étende à tout le Moyen-Orient, détournant l’attention de l’Occident et sapant l’aide à l’Ukraine, a déclaré un expert de l’Eurasie basé à Londres.

« Le calcul de Poutine est de provoquer une escalade du conflit, de l’élargir géographiquement et d’impliquer l’ensemble de la population arabe du Moyen-Orient », a déclaré à Al Jazeera Alisher Ilkhamov, directeur de Central Asia Due Diligence, une organisation de la société civile.

Et il n’y a pas non plus d’amour perdu entre Poutine et le Hamas.

« Pour lui, le Hamas n’est qu’une partie du jeu, un outil, tout comme pour les autres acteurs régionaux », a déclaré à Al Jazeera Sergey Bizyukin, un militant de l’opposition russe en fuite. « Le plus important pour lui est de ne pas commettre d’erreur en touchant aux investissements chinois en Israël. »

En plus de détourner l’attention du monde de l’Ukraine, une telle guerre pourrait faire monter en flèche les prix du pétrole et du gaz, procurant à Moscou des milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Mardi, Poutine a réitéré l’appel de Moscou à l’indépendance de la Palestine depuis des décennies – affirmant que c’était le seul moyen de régler le conflit.

« Même si les appels à l’indépendance de la Palestine sont légitimes, en soulignant cet agenda dans le contexte actuel, Poutine justifie en réalité les crimes de guerre commis par le Hamas », a déclaré Ilkhamov.

Et certains Israéliens sont catégoriques sur le fait que l’amitié de Poutine avec Netanyahu n’était que cynisme et hypocrisie.

« L’antisémitisme était un mode de vie au KGB lorsque Poutine l’a rejoint » dans les années 1980 à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, a déclaré à Al Jazeera Eduard Kauffmann, un habitant de Haïfa de 31 ans d’origine russe. « Il a jeté Bibi [Netanyahu] sous le bus et je n’ai jamais regardé en arrière.

L’histoire des relations entre la Russie et Israël est compliquée.

Les liens de Moscou avec la Syrie, un proche allié de l’ennemi juré d’Israël, l’Iran, ainsi que le soutien de la Russie à la cause palestinienne remontent à l’ère soviétique, lorsque le Kremlin a qualifié Israël de « belliciste sioniste » et a rompu les relations diplomatiques en 1967 à cause de la guerre arabe. Guerre israélienne.

La Moscou communiste a soutenu les fractions socialistes de gauche au sein des cercles politiques palestiniens, a formé des centaines de combattants palestiniens et a armé l’Égypte avant la guerre d’octobre 1973.

Il a également développé des liens étroits avec le Hamas et a accueilli ses dirigeants à Moscou depuis l’arrivée au pouvoir du mouvement armé dans la bande de Gaza en 2007.

Mais depuis que plus d’un million de Juifs ex-soviétiques ont émigré en Israël après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, modifiant ainsi la démographie et les préférences électorales du pays, tous les grands hommes politiques israéliens ont tenté de cultiver des liens avec Moscou.

Personne n’a mieux réussi à cultiver cette culture que Netanyahu, dont la relation personnelle avec Poutine a été qualifiée à plusieurs reprises d’« étrange histoire d’amour ».

Il s’est rendu à Moscou une douzaine de fois et, lors d’une visite, a accompagné Poutine à un spectacle de ballet au Théâtre Bolchoï.

Il a défendu ses relations, affirmant qu’elles empêchaient une guerre entre Moscou et Tel-Aviv à cause de la collision des intérêts des deux nations et des avions de combat au-dessus de la Syrie.

«Je n’appellerais pas ça une histoire d’amour. J’appellerais cela une question d’intérêt », a déclaré le dirigeant israélien à CNN en octobre 2022.

« Déclencher une guerre entre la Russie et Israël, je ne pensais pas que c’était une bonne idée. »

Ces liens n’ont pas été brisés, même par la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine et par une série de mesures anti-israéliennes prises par Moscou.

Ces dernières années, Moscou a menacé de fermer la branche russe de l’Agence juive, une ONG qui facilitait l’émigration vers Israël, et a accusé l’ambassadeur israélien en Ukraine de « blanchir le nazisme ».

Et le Kremlin a continué de répéter son vieux mantra, sans preuve, à propos de la « junte néonazie » de Kiev dirigée par Zelensky, même s’il s’agit d’un juif de souche dont le grand-père a perdu sa famille dans l’Holocauste.

Pour Zelensky et plusieurs autres responsables ukrainiens, le tableau est clair.

« Nous sommes certains que la Russie soutient, d’une manière ou d’une autre, les opérations du Hamas », a-t-il déclaré cette semaine sur la chaîne de télévision France 2, sans apporter de preuves. « La Russie essaie réellement de mener des actions déstabilisatrices partout dans le monde. »