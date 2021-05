Pas Priyanka Chopra, mais CETTE actrice de Bollywood était le premier choix en tant que chef de file face à Hrithik Roshan dans «  Krrish  »

Le film de super-héros de Bollywood «Krrish», réalisé et produit par Rakesh Roshan, a brisé la chaîne monotone du drame et de la comédie romantiques dominant l’industrie cinématographique hindi. Cela a ouvert la voie à la fois au public et aux réalisateurs pour plus de films de super-héros comme «Ra One» et «Drona».

Alors que la romance à l’écran indéniable entre Priyanka Chopra Jonas et Hrithik Roshan a été bien exécutée, c’est l’actrice de ‘Vivah’ Amrita Rao qui a été la première candidate au rôle de Priya dans le film.

L’actrice a révélé la raison de ce renversement. Dans une interview accordée au Hindustan Times en 2006, elle avait déclaré: «Hrithik et moi avons fait une séance photo et malheureusement, la chimie manquait car je le cherchais trop jeune pour lui. le destin mène chaque individu dans la vie. «

Elle avait certainement raté sa chance d’être sauvée et de tomber amoureuse du super-héros, mais elle a laissé son impression à travers ses autres rôles; que ce soit l’obstiné Sanjana Bakshi dans «Main Hoon Na» ou le sain Poonam dans «Vivah».

Dans sa vie personnelle, en ce moment, elle se délecte du simple plaisir de la vie avec son mari, RJ Anmol, et leur petit garçon nouvellement accueilli, Veer.

Le réalisateur Rakesh Roshan, cependant, n’aurait pas prévu de continuer avec «Krrish 4» pour le moment. Il a motivé la suspension du film en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, comme l’a informé un grand quotidien.