‘Pas prêt à révéler le nom de mon partenaire’, dit Devoleena Bhattacharjee, parle de ses projets de mariage

Devoleena Bhattacharjee populairement connue sous le nom de « Gopi Bahu » de l’émission « Saath Nibhaana Saathiya » et a récemment été vue dans Bigg Boss 14 en tant que proxy pour Eijaz Khan est très privée de sa vie amoureuse. Elle est en couple depuis un moment avec un homme dont elle refuse de révéler le nom.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne révélait pas le nom de son homme, Devoleena a déclaré au Bombay Times : « Je ne suis pas encore prête à révéler le nom de mon partenaire. Il n’est pas non plus à l’aise de rendre son nom public puisqu’il n’appartient pas à l’industrie. Les gens commenceront à lui envoyer des demandes d’amis et à le suivre sur les réseaux sociaux, ce que nous ne voulons pas à ce stade. Je préfère garder ma vie personnelle secrète.

Parallèlement à cela, elle a également mentionné comment elle passait son temps ces jours-ci et le report de ses projets de mariage. Devoleena a déclaré: « Oui, nous prévoyions de nous marier cette année, mais nous avons décidé de le reporter à l’année prochaine. Je veux que cette pandémie se termine afin que je puisse planifier les choses davantage. Actuellement, je suis heureux dans ma relation, mais vous Je ne sais jamais quand les choses changent. Je veux prendre le temps de comprendre la vie et diverses situations. Même si mon partenaire est très compréhensif et solidaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l’avenir. Je ne suis pas quelqu’un qui cache les choses. Une fois que je décide de mariez-vous, je le ferai savoir à tout le monde. »

Pendant ce temps, l’acteur reste à Mumbai et évite de se rendre dans sa ville natale d’Assam. Elle a déclaré dans l’interview: « J’ai mes animaux de compagnie ici avec moi et je dois prendre soin d’eux. Je ne peux pas les laisser seuls. J’ai passé beaucoup de temps à la maison et j’ai aussi travaillé. Mes journées sont occupées avec des séances d’entraînement, m’occupant des animaux de compagnie, des travaux ménagers et de la cuisine. Je me suis aussi concentré sur moi-même.