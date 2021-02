Pas plus M. Potato Head: Hasbro bombardé de moquerie après l’annonce que le célèbre jouet est maintenant neutre

Hasbro a annoncé que son célèbre jouet M. Potato Head sera bientôt rebaptisé Potato Head pour rompre avec les deux genres traditionnels autrefois offerts.

«La culture a évolué», Kimberly Boyd, SVP et directeur général chez Hasbro, a informé Fast Company du changement. «Les enfants veulent pouvoir représenter leurs propres expériences. La façon dont la marque existe actuellement – avec le ‘Mr.’ et «Mme.» – est limitative en ce qui concerne à la fois l’identité de genre et la structure familiale. »

Puisque les jouets de tête de M. et Mme Potato ont séduit principalement les jeunes enfants depuis des décennies, ce nouveau changement sera un moyen de briser l’idée de deux sexes et de familles nucléaires, selon l’entreprise.

Lancée pour la première fois en 1952 en tant que simples accessoires que les enfants pouvaient ajouter à de vraies pommes de terre, la ligne Potato Head a évolué au fil des ans en plastique M. et Mme Potato Heads, avec divers accessoires et expressions. Les deux sont également devenus des personnages de films dans la franchise très populaire « Toy Story », mais il n’y a jamais eu beaucoup plus pour différencier les deux jouets, à l’exception de pièces en plastique comme du rouge à lèvres ou une moustache.

Hasbro proposera désormais simplement Potato Heads, sans titre de genre. Ils cesseront également de vendre des ensembles familiaux qui s’intègrent dans la structure traditionnelle dans laquelle ils sont restés si longtemps, c’est-à-dire un mari, une femme et des enfants. Ce changement majeur se produira cette année.

Alors que le mouvement est censé jouer à une culture en évolution rapide et plus agressivement politiquement correcte, l’annonce a principalement été accueillie avec moquerie en ligne, la plupart venant de conservateurs.

« Désormais, n’importe quel enfant, quel que soit son sexe, peut regarder une tête de pomme de terre et rêver de devenir un sphéroïde en plastique avec des pièces interchangeables, » Ben Shapiro, fondateur de Daily Wire, a tweeté réaction aux nouvelles.

Mme Potato Head a également été tuée. Elle sera remplacée par une boîte asexuée de Pringles. – Ben Shapiro (@benshapiro) 25 février 2021

«Imaginez penser au milieu d’une pandémie mondiale:« Ce qui est vraiment important, c’est de laisser tomber le «Monsieur» de M. Potato Head et de le rendre neutre au cas où nous contrarierions quelques wokies », Piers Morgan a écrit de la décision.

«M. Potato Head est désormais non binaire. Vous n’avez toujours pas d’assurance maladie », comédien Tim Dillon ajoutée.

Je suis heureux que Brian Stelter puisse enfin avoir l’impression d’avoir une voix dans notre culture https://t.co/KxNmrZb7lR – Greg Price (@ greg_price11) 25 février 2021

Ensuite, ils sont venus après M. Potato Head. Mais, je n’étais pas un jouet Hasbro, donc je n’ai pas parlé. – Herr Professor Doktor Damnable Cracker (@Phillyastro) 25 février 2021

J’ai dit à ma fille de 7 ans que M. Potato Head était désormais neutre et elle a souri et a dit: "C’est le plus beau jour de ma vie. Enfin je peux être en paix." Nous nous sommes étreints et j’ai commencé à sangloter. C’était tellement beau. – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 25 février 2021

Victoire importante pour les femmes qui aspirent à être des pommes de terre https://t.co/uYnj01C1RV – James Bloodworth (@J_Bloodworth) 25 février 2021

M. Potato Head n’est que le dernier changement culturel apporté par une marque de jouets. Par exemple, la célèbre Barbie maigre et blonde a élargi sa gamme pour inclure plus de nuances de couleurs et de types de corps, tandis que la ligne de poupées American Girl a créé une poupée garçon pour accompagner leur longue lignée de jouets féminins.

