Pas plus de quatre sièges au Pendjab, dit la PML-N à la Q League – Pakistan

GUJRAT : Le fossé entre le PML-N et le PML-Q sur l’ajustement des sièges s’est encore approfondi après que le « N » a permis à ses candidats potentiels de former un panel indépendant (soutenu par le PML-N) contre les descendants du chef du « Q » Chaudhry Shujaat Hussain sur un siège NA et deux sièges PA du Gujrat.

Un haut dirigeant du parti a déclaré Aube à Lahore, la direction du « Q » a clairement indiqué qu’elle ne pouvait pas obtenir plus de quatre sièges.

Le parti a donné un signal vert à Aleemullah Warraich du NA-64 (Gujrat-Kunjah), à l’ancien maire Haji Nasir Mehmood du PP-31 (ville de Gujrat) et à l’ex-MPA Haji Imran Zafar du PP-32 (Kunjah) pour se présenter comme candidats indépendants.

Suivant les instructions, les trois ont reçu le symbole électoral de « l’ours », mais le chef du groupe Haji Nasir Mehmood a déclaré qu’ils lanceraient la campagne une fois que le président de la PML-N du Pendjab, Rana Sanaullah, leur aurait donné le feu vert. Il a dit que Rana Sana l’avait fait attendre deux à trois jours.

Le haut dirigeant de la PML-Q, Chaudhry Salik Hussain, avait publié une déclaration il y a quelques jours, accusant la PML-N de ne pas répondre à la demande du Q. Des sources ont déclaré que la PML-Q avait demandé au moins quatre sièges NA et huit PA, mais que la PML-N n’avait donné que deux sièges NA (Gujrat et Bahawalpur) et autant de sièges PA, ce qui n’était pas acceptable pour la Q-League.

Demande à ses candidats de former un panel indépendant soutenu par le parti

Publiquement, le PML-Q n’a jamais identifié les circonscriptions qui l’intéressent. Des sources du parti ont déclaré qu’il pourrait vouloir tous les sièges qu’il avait remportés en 2018 dans le cadre d’un ajustement de sièges avec le PTI. A cette époque, Q avait de bons candidats.

Le président de la division Gujranwala de la PML-N, ancien député, Abid Raza Kotla, a déclaré Aube qu’il avait transmis le message de la direction du parti à Haji Nasir Mehmood et à d’autres pour qu’ils se présentent en tant que candidats indépendants avec le même symbole.

Il a déclaré que malgré les railleries du PML-Q, demandant à la direction du « N » de délivrer des tickets de parti à ses candidats dans le Gujrat, le PML-N avait fait preuve de retenue et n’avait pas émis de tickets.

Mais maintenant, a déclaré Kotla, le parti n’empêcherait pas ses candidats de se présenter en tant qu’aspirants indépendants et, si nécessaire, la direction du PML-N serait publiquement propriétaire du panel indépendant dirigé par M. Mehmood, un vieux garde du parti qui avait annoncé plus tôt qu’il respecterait le parti. la décision de Nawaz Sharif.

Salik Hussain est candidat PML-Q du NA-64 et du PP-32, tandis que son frère aîné Shafay Hussain est candidat du PP-31.

Auparavant, le PPP avait retiré Mian Fakhar Mushtaq Pagganwala du PP-31 à la demande des dirigeants du PML-Q.

La source a déclaré que la direction de la PML-N pourrait vouloir faire pression sur « Q » en autorisant ses candidats (N) à devenir indépendants en réponse à la déclaration de Q selon laquelle elle exerçait une pression sur la direction de N.

La PML-N a délivré des tickets de parti à neuf candidats des 12 sièges de la circonscription – NA-62, 63 et 65 ainsi que des PP-27, 28, 29, 30, 33 et 34.

Le PML-Q a également présenté des candidats pour 3 sièges NA, dont 62, 63 et 64 et au moins 8 sièges PA du district.

Publié dans Dawn, le 16 janvier 2024