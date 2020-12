Déballer de nouveaux jouets apporte une immense joie aux enfants, mais pour le YouTuber Ryan Kaji, 9 ans, cela signifie aussi affaires et fortune.

« Bienvenue dans le monde de Ryan !!! Ryan adore faire beaucoup de choses amusantes comme des jeux de simulation, des expériences scientifiques, des vidéoclips, des sketches, des défis, des bricolages et plus encore !!! » lit la description de la chaîne YouTube de Ryan Kaji « Ryan’s World ». Aussi simple que le lit la section «à propos de moi» de la chaîne de Ryan, sa collecte de revenus sur YouTube n’est pas un jeu d’enfant.

Avec plus de 12 milliards de vues et 27 millions d’abonnés, la jeune fille de 9 ans est devenue la star de YouTube la mieux payée jusqu’au 1er juin 2020, selon une liste publiée par Forbes. Ses gains? 29,5 millions de dollars, ce qui correspond approximativement à 220 INR de base. PewDiePie, MrBeast, qui?

Le rapport de Forbes note également que c’est la troisième fois consécutive que Ryan obtient la première place parmi les YouTubers les mieux payés au monde. « Il est célèbre pour ses soi-disant vidéos de déballage, dans lesquelles il sort des jouets de leurs emballages et les examine. Le petit gars a maintenant une gamme de produits de marque – jouets, sacs à dos, dentifrice, etc. – chez Target, Amazon et Walmart qui l’ont fait 200 millions de dollars de ventes l’an dernier et une série Nickelodeon intitulée Ryan’s Mystery Playdate, » Forbes déclaré.

Alors, que fait exactement Ryan?

Comme tous les autres enfants, Ryan déballe et joue avec enthousiasme avec des Legos, des trains, des voitures et des figurines d’action, sauf que tout se passe devant une caméra pendant qu’il les examine.

Lancée en 2015, la chaîne YouTube de Ryan a connu une ascension fulgurante, grâce à ses singeries innocentes d’enfance et à son énergie implacable pour diffuser une vidéo tous les jours. Avec l’ère numérique en plein essor plus que jamais et l’âge moyen des téléspectateurs qui syntonisent YouTube diminuant de jour en jour, des chaînes telles que Ryan sont là pour rester; et gagner beaucoup d’argent dans le processus. Le fait que 2020 ait vu coronavirus pandémie qui a poussé les humains à l’intérieur, YouTube et des chaînes comme Ryan ont diverti tout le monde.

Inutile de dire que l’Internet a de nouveau été embarrassé comme les années précédentes.

D’autres qui ont réussi à ForbesLa liste des YouTubers les mieux payés était:

# 2 MrBeast (Jimmy Donaldson): 24 millions de dollars.

# 3 Dude Perfect: 23 millions de dollars

# 4 Rhett et Link: 20 millions de dollars

# 5 Markiplier: 19,5 millions de dollars