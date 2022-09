Entraîneur de boxe et gérant de la boîte de nuit populaire de Kelowna, le Liquid Zoo, David Habib s’est engagé dans la course pour devenir maire de Kelowna.

Habib a déclaré à Capital News qu’il se sentait responsable d’utiliser ses forces de gentillesse, de compassion et de transparence, ainsi que sa ténacité à “se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes”.

L’entraîneur de boxe a déclaré “nous avons besoin de quelqu’un au sommet qui n’a pas peur de se battre”.

Après des années sur le ring et ayant mené ses propres batailles contre les préjugés toute sa vie, Habib dit qu’il est prêt à être dans le coin de Kelowna, en tant que maire.

Il est frustré que les mêmes problèmes touchant les résidents de Kelowna aient été discutés au cours des 20 dernières années, sans aucune action.

Habib a déclaré qu’il blâmait les dirigeants de la ville et qu’il était fatigué d’entendre que les projets ne pouvaient pas être achevés.

“Je fais juste avancer les choses”, a déclaré Habib.

Il a travaillé dans la construction et la gestion pendant des années et a souvent été amené à terminer des projets qui semblaient voués à l’échec.

Habib dit qu’il ne sait pas tout, mais qu’il sait s’entourer de gens intelligents et écouter leurs idées.

Alors que le taux de crimes violents a augmenté à Kelowna, l’incidence des crimes commis à l’extérieur des boîtes de nuit a diminué. Il a expliqué que cela est dû aux mesures et politiques préventives qu’il a mises en place, après avoir travaillé avec des experts en prévention de la criminalité.

De plus, Habib prévoit de s’attaquer au problème de logement de Kelowna. Il a l’habitude de travailler sur des développements de logements subventionnés et espère utiliser ses connaissances pour créer des solutions pour les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Dans son travail d’entraîneur et en boîte de nuit, il a vu des gens souffrir des effets de la drogue. Habib a déclaré qu’après avoir aidé les gens à surmonter les troubles liés à la consommation de substances, il s’est rendu compte que Kelowna ne disposait pas de ressources et de centres de réadaptation suffisants, et qu’il prévoyait de remédier à ce problème.

Habib espère apporter sa capacité à résoudre des problèmes, à écouter les autres et à rechercher des ressources dans la ville et encourage les gens à faire entendre leur voix et à sortir et voter.

Il est en lice contre l’actuel maire Colin Basran, Tom Dyas, Glendon Smedley et Silverado Socrates.

