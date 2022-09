Pas peur de poser les questions difficiles – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je n’ai jamais rencontré Todd Milliron, mais j’ai l’intention de voter pour lui dans sa course pour gagner un siège au conseil du comté de Kendall.

L’une des premières fois dont je me souviens avoir entendu son nom, c’était lorsque la ville de Yorkville a tenté de forcer rapidement une décharge sur nos citoyens locaux (ce qui aurait été un désastre pour le comté de Kendall). Todd Milliron était l’un des opposants vocaux au dépotoir. Il a aidé à organiser l’opposition et a contribué à de nombreuses recherches pour aider à la vaincre. Depuis lors, il a été à l’avant-garde de nombreux autres problèmes de gouvernement local et a fait économiser beaucoup d’argent aux contribuables locaux au fil des ans.

Il n’a pas peur de poser les questions difficiles et il n’a pas peur de signaler le gaspillage du gouvernement. Si vous en avez assez des impôts élevés comme moi, je crois que M. Milliron veillera à vos intérêts fiscaux. Je vous invite à voter pour lui en novembre prochain.

Pat Mc Namara

Yorkville