Tous deux quittant l’élite de l’UFC et trouvant leur chemin vers son rival à mains nues plus brutal, VanZant a déclaré dans le cadre d’une promotion qu’elle ne croyait pas à sa dernière victoire dans l’octogone contre Ostovich, qui s’est faite via une soumission de brassard en janvier 2019 , auront une incidence sur leur prochaine rencontre en Floride ce week-end.

« Pour en arriver là, ce n’est pas une revanche parce que c’est un style de combat complètement différent », a commencé VanZant, 27 ans.

« C’est de la boxe à mains nues, ce n’est pas du MMA… Je n’ai pas peur de la force avec laquelle elle frappe parce que j’ai déjà été frappé par elle. »

« Je pense que c’est une vente assez facile, regarder Rachel et moi nous battre », a-t-elle suggéré, après avoir dit précédemment « Venez pour les seins, restez pour la violence » quand le combat a été annoncé.

« Nous sommes deux personnes à qui on a continuellement dit que nous ne devrions pas nous battre en fonction de notre apparence.

« Et évidemment, nous allons là-bas pour pratiquer le sport le plus violent au monde en ce moment, qui est la boxe à mains nues. »

« Honnêtement, je ne voulais pas me battre à mains nues », Ostovich a admis avant ses débuts au BKFC.

« Je pensais que c’était brutal et fou, et je pense toujours à toutes ces choses.

« Mais quand ils m’ont proposé de combattre Paige, je me suis dit ‘ouais, je veux récupérer celui-là, je veux sortir vainqueur cette fois et montrer à tout le monde que je suis le meilleur combattant, surtout dans le jeu debout.’

« La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à l’UFC, j’avais l’impression d’avoir l’avantage et l’avantage dans le stand up. Il se passait beaucoup de choses extérieures, je suis entré dans ce combat en tant que personne brisée, émotionnellement et physiquement. « a affirmé l’Hawaïen.

« Je n’utilise jamais cela comme excuse, mais c’est comme les faits. Je me lance dans ce combat avec un état d’esprit complètement différent et physiquement indemne », continua-t-elle.

« Ce combat, je suis beaucoup plus confiant. Le guerrier en moi est définitivement intrigué par ce style, j’apprends de nouvelles choses tous les jours.

« J’ai les mains les plus lourdes, j’ai ce pouvoir éliminatoire. C’est rapide, vous pourriez être éliminé avec un seul coup de poing. C’est sérieux, nous ne jouons pas ici. Elle vise le KO et moi aussi . »

De retour au camp PVZ, l’autoproclamé ‘Mr. VanZant’, Austin Vanderford, a déclaré qu’il était « pompé pour le combat » et « excité » sur les chances de sa femme, bien que VanZant ait subi une défaite décisive lors de ses débuts au BKFC en février.

« J’adore sortir la regarder se battre. Je sais à quel point elle est dure, elle a ce talent », a déclaré le poids moyen Bellator MMA Vanderford.

« Si elle part et commence au premier tour comme je sais qu’elle le peut, elle va le finir en deux tours. C’est juste aller là-bas et croire en elle-même », Vanderford a terminé.