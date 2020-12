Pour terminer 2020 avec un incident étrange, un chien en Ontario a apparemment mis une voiture en mouvement en changeant de vitesse, ce qui l’a fait rouler dans un fossé.

Le 9 décembre, des responsables de l’application de la loi de la province de l’Ontario ont été appelés à assister à un véhicule qui avait roulé dans un fossé. En arrivant sur place, ils ont découvert que c’était le chien de compagnie de la famille qui avait mis la voiture en mouvement et était responsable de l’accident.

Selon la police provinciale de l’Ontario de Grenville, le véhicule «avait été mis en mouvement par inadvertance» par le chien de compagnie laissé seul dans la voiture. Le propriétaire, qui venait de sortir de la voiture, a tenté de l’arrêter mais a échoué et a subi des «blessures mineures».

La région de l’Est de l’OPP s’est tournée vers Facebook et Twitter pour partager l’incident avec des mèmes et le hashtag #BadDog.

Les forces de l’ordre ont écrit dans la légende avec photo que le 9 décembre, la Police provinciale de Grenville avait un cas unique de collision avec un seul véhicule. L’équipe a été appelée au chemin Johnston, dans la municipalité de North Grenville, où elle a découvert un véhicule mis en mouvement par inadvertance par un chien à l’intérieur, tandis que le propriétaire a été légèrement blessé en tentant d’arrêter le véhicule.

Le message est devenu viral et a provoqué une émeute de rire sur Internet et les internautes ont répondu avec différents mèmes dans le commentaire. «Les crimes de l’Ontario sont plus intéressants que vous ne le pensez», a écrit un utilisateur de Twitter partageant les nouvelles.

La région de l’Ouest de l’OPP a répondu à l’incident en tweetant: «Était-ce un Fur-rari?»

«En essayant de convaincre ma femme d’apprendre à conduire, j’espère qu’elle ne lira jamais cet article lol», a écrit un autre utilisateur sur Twitter.

Alors que certaines personnes ont pris les nouvelles à la légère et d’une manière amusante, beaucoup n’ont pas été impressionnées par le comportement imprudent du propriétaire. «C’est comme laisser votre enfant seul dans le véhicule», a écrit un utilisateur dans la section des commentaires sur Facebook. «BS! Comment a-t-il poussé la pédale de frein en même temps? Je ne peux pas croire à quel point les gens sont stupides et ce qu’ils croient… imaginez blâmer le chien pour votre propre erreur ?? Juste triste », a écrit un autre utilisateur.

Les médias locaux ont rapporté que la police a décrit le chien comme une « taille de carlin » qui a heurté le levier de vitesses, le mettant en marche arrière.

Selon le Ottawa Citizen, le propriétaire et le chien sont exonérés de tous frais. Alors que la nouvelle a déclenché une émeute de rire, nous sommes tous sûrement soulagés que personne n’ait été blessé après l’incident, n’est-ce pas?