«  Pas oublié  »: 150 enfants disparus du Tennessee retrouvés lors de l’opération Volunteer Strong

NASHVILLE, Tennessee – Un effort coordonné a conduit à la récupération de 150 enfants disparus à travers le Tennessee, a annoncé mercredi le bureau d’enquête de l’État.

L’opération Volunteer Strong a été lancée le 4 janvier après l’identification de 240 enfants disparus dans l’État. Une série de « blitz de deux semaines » a conduit au rétablissement de 150 de ces enfants, a déclaré le Bureau d’enquête du Tennessee dans un communiqué de presse.

Au moins cinq des enfants étaient des victimes potentielles de la traite des êtres humains, selon le communiqué. Des dossiers sont toujours ouverts pour chacun d’eux. Un enfant a été secouru lors d’une enquête pour enlèvement, qui a abouti à l’arrestation d’un suspect.

Les membres de l’opération ont pris la parole lors d’un point de presse mercredi au siège de TBI à Nashville.

«J’espère que cette opération changera le cours de 150 jeunes vies et les conduira sur la voie des opportunités que chaque enfant mérite», a déclaré Tyreece Miller, maréchal américain du district ouest du Tennessee. «Nos efforts devraient également avertir ceux qui s’attaquent aux plus vulnérables de la société que ces enfants ne sont pas oubliés. Les enquêtes se poursuivront et le prochain coup à la porte pourrait être pour vous. «

L’opération était un effort conjoint avec le TBI, le US Marshals Service et le Tennessee Department of Children’s Services. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a fourni un soutien en matière de recherche et d’analyse pendant l’opération.

«L’Opération Volunteer Strong est un excellent exemple de la façon dont, en travaillant ensemble, nous pouvons retrouver les enfants disparus et leur apporter l’aide dont ils ont besoin pour aller de l’avant», a déclaré John Clark, président et chef de la direction du NCMEC. «Nous sommes ravis de voir autant d’enfants disparus retrouvés dans le Tennessee, et nous remercions toutes les agences impliquées pour leur dévouement à la protection de l’enfance.»

Des opérations similaires en Ohio, en Géorgie, en Indiana et dans d’autres États ont réussi à mettre plus de 440 enfants «hors de danger» en 2020, a déclaré le sous-procureur général de Virginie Jeffrey A. Rosen dans un communiqué de presse à la suite du rétablissement de 27 enfants en novembre.

Les maréchaux américains ont annoncé en octobre la récupération de 45 enfants disparus, entraînant 179 arrestations, lors de l’opération Autumn Hope à travers l’Ohio. Il s’agissait de la deuxième mission de ce type dans l’État de Buckeye, après l’opération Safety Net, qui a permis en août de découvrir 25 enfants disparus en moins de trois semaines.

Également en 2020, l’opération Not Forgotten en Géorgie a permis de récupérer 39 enfants en août et l’opération Homecoming en septembre a retrouvé huit enfants disparus dans l’Indiana.

Alors que l’opération officielle au Tennessee est terminée, les efforts pour retrouver les 90 enfants disparus restants identifiés se poursuivent, a déclaré le porte-parole de TBI, Josh DeVine.

La plupart des enfants récupérés recevront un soutien du DCS de l’État, y compris un placement éventuel dans des foyers d’accueil, des foyers de groupe ou d’autres soins spécialisés, selon le communiqué.

Des centaines d’enfants disparaissent chaque mois dans le Tennessee, que ce soit à la suite de fugues, de batailles pour la garde, d’enlèvements ou d’autres circonstances, a déclaré le directeur du TBI, David Rausch.

« Chacun d’entre eux mérite une chance de se battre, et c’est pourquoi ils méritent également notre meilleur travail pour les aider », a déclaré Rausch.

Le maréchal américain Denny King du Middle District Tennessee a fait écho à ce sentiment.

«Nous ne pouvons pas abandonner. Nous avons besoin que le public, les médias et toutes les forces de l’ordre n’abandonnent pas », a déclaré King. «Si vous voyez quelque chose ou savez quelque chose, dites quelque chose. Nous ne pouvons pas abandonner et arrêter de chercher nos plus vulnérables et ceux qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes.

Suivez Rachel Wegner sur Twitter @rachelannwegner.

Contribution: Steve Kiggins et Jordan Culver, USA TODAY