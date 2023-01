Pas Nora Fatehi, Aryan Khan sort avec l’actrice pakistanaise Sadia Khan; KRK fait des déclarations choquantes

Aryan Khan a fait la une des journaux pour ses photos virales d’abord avec la bombasse de Bollywood Nora Fatehi et maintenant avec l’actrice pakistanaise Sadia Khan. Plus tôt, la nouvelle des rumeurs de rencontres entre Aryan Khan et Nora a choqué Internet et maintenant. Et maintenant, Kamaal R Khan prétend qu’Aryan Khan sort avec l’actrice pakistanaise Sadia Khan et se demande ce qui ne va pas là-dedans. KRK sur son compte Twitter a critiqué les gens pour l’avoir poussé à partager l’image virale d’Aryan avec Sadia Khan et a affirmé qu’elle était sa petite amie.

KRK a été l’une des personnes les plus irrespectueuses de l’industrie et on ne peut jamais croire ce qu’il dit, mais le critique autoproclamé continue de faire de telles déclarations pour attirer l’attention. Plus tôt, il s’est penché sur le prochain film de Shah Rukh Khan, Pathan, et s’est moqué de Deepika Padukone et de sa chanson Besharam Rang mettant en vedette la superstar. KRK lui-même avait déclaré que SRK intenterait une action en justice contre lui pour ses remarques désobligeantes envers Deepika concernant la chanson qui a créé une énorme controverse en ligne.

Certaines personnes sont vraiment de grands Lukkhas. Ils disent que pourquoi ai-je posté une photo aryenne avec une actrice pakistanaise ? Tout d’abord, l’actrice pakistanaise a posté cette photo sur les réseaux sociaux. 2ème chose, qu’est-ce qui ne va pas si Aryan a une petite amie pakistanaise. Tant de Pakistanais ont une copine indienne. KRK (@kamaalrkhan) 8 janvier 2023

En parlant d’Aryan, il se prépare à faire ses débuts à Bollywood en tant qu’écrivain et réalisateur. L’enfant superstar va bientôt démarrer son projet avec Red Chillies Entertainment et ses fans attendent avec impatience de voir ce qu’il a dans le magasin. Cette année va appartenir à la famille Khan, Shah Rukh fait son retour avec Pathaan, Aaryan et Suhana feront tous deux leurs débuts à Bollywood. C’est une triple aubaine pour les fans de la famille Khaj.