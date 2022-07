Pas n’importe quel sac – The New York Times

Son personnel peut tisser cinq à sept mètres de plastique par jour, ce qui fait environ 20 bacs. Chaque sac est robuste, avec une texture crépue pouvant supporter jusqu’à 100 livres. Elles sont bordées de toile colorée avec des brides roses, jaunes fluo, bleu roi et noires. Les sacs sont garantis à vie – le plastique nous survivra, après tout – et des réparations gratuites.

Les sacs sont vendus sur le site Web de l’entreprise. Il existe trois styles, le Classic, le Mini et le Weekender, dont le prix varie de 98 $ à 248 $. Le Classic et le Mini ont la forme de sacs de courses typiques ; le Weekender s’apparente au célèbre acheteur Frakta d’Ikea. M. Dabagh a fait équipe avec Adidas, Ralph Lauren, Beyond Meat et la ligne de cosmétiques de Miranda Kerr, Kora Organics, personnalisant des sacs pour des événements médiatiques et pour l’usage interne des marques. Mais pour la plupart, un Anybag typique est fabriqué à partir de tout ce qui se trouve autour – du plastique provenant d’emballages de Bounty, de Cottonelle ou de sacs utilisés pour emballer les envois DHL ou des copies du New York Times.

“Nous réalisons lentement que nous sommes une entreprise de recyclage”, a déclaré M. Dabagh. Avec plus d’investissements, il voit une opportunité de se développer et de développer des hubs autour de New York, et éventuellement du pays. Mais pour l’instant, Anybag est une opération fièrement locale.

Comme l’a dit M. Dabagh, “Tout est fait à la main, fabriqué à la main par des New-Yorkais, à New York, en utilisant les meilleurs déchets de New York.”