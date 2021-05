Pas Nick Jonas, la famille de Priyanka Chopra voulait qu’elle épouse cet acteur

La star mondiale Priyanka Chopra n’a pas besoin d’être présentée. Ancienne reine de beauté, le sens du style impeccable de Priyanka, son travail caritatif en plus de ses films et projets professionnels font la une des journaux tous les deux jours. Avec une popularité mondiale et des fans à travers le monde, Priyanka est dans une excellente situation professionnelle. Quant à sa vie personnelle avec Nick Jonas, apparemment, elle ne cesse de s’améliorer pour le duo chaque jour qui passe.

Après que les deux soient tombés éperdument amoureux l’un de l’autre et aient commencé à sortir ensemble, ils n’ont pas tardé à décider de se marier en 2018 et de se marier. Et bien que la famille de Priyanka ait donné un coup de pouce à Nick, il fut un temps où ils voulaient que la « fille desi » épouse un garçon très « desi » – l’acteur de « Devon Ke Dev … Mahadev » Mohit Raina.

Oui, vous avez ce droit!

Il y a quelques années, Priyanka aurait déclaré à Zoom TV que sa tante voulait arranger son match avec Mohit Raina, la célébrité de « Devon Ke Dev … Mahadev ». Sa tante était apparemment très impressionnée par l’acteur, qui, selon elle, était un « jeune homme bien élevé, honnête, qui est aussi un acteur exceptionnellement bon ».

Quand Mohit a été interrogé sur le souhait de la tante de Priyanka, l’acteur a été humilié et était au-delà de l’extase d’entendre que sa tante l’avait pensé assez capable pour être un match avec Priyanka. Cependant, il a ajouté que bien que Priyanka soit une « superstar », il n’était qu’un acteur de télévision tout en ajoutant que si ce n’était pas dans cette vie, il la rencontrerait certainement dans une autre vie.

Sur le plan du travail, Priyanka Chopra a été vue pour la dernière fois dans « The White Tiger » de Netflix, avec Adarsh ​​Gourav et Rajkummar Rao. Actuellement, elle a «Matrix 4» et «Text for You» dans son minou. D’autre part, Mohit Raina sera ensuite vu dans le film ‘Shiddat: Journey Beyond Love’.