Pas Naga Chaitanya mais cette superstar était le premier choix pour Ye Maaya Chesave – le film où Chay et Samantha Ruth Prabhu se sont rencontrés et sont tombés amoureux

Couple Tollywood Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont été l’un des couples les plus aimés et sans doute le plus polarisant de l’histoire du Industrie cinématographique télougou. Cinéma télougou les fans ont adoré Chay Sam quand ils étaient ensemble, et après leur séparation, leurs fan-bases individuelles ont commencé à se jeter de la boue alors que le couple a également commencé à se livrer à ses propres coups de boue. Cependant, ni leur histoire d’amour ni leur séparation et leur acrimonie ultérieures n’auraient pu se produire si les choses se passaient comme le réalisateur Gautham Vasudev Menon l’avait prévu lors du premier casting pour les années 2010. Ye Maya Chesavoù Chaï et Sam s’étaient rencontrés pour la première fois et étaient tombés amoureux.

Mahesh Babu et non Naga Chaitany était le premier choix de GVM

Lors de la promotion de son prochain film, The Life of Muthu, le cinéaste Gautham Menon a fait un petit détour dans le passé, où il a ouvert une porte nostalgique vers Ye Maaya Chesave. Selon un rapport du site Web d’actualités sur le divertissement Tollywood.Net, GVM révélé que c’était Mahesh Babou et pas Naga Chaitanya qui était son premier choix pour Ye Maaya Chesave. Selon Gautham Menon, il avait initialement raconté le scénario à MaheshLa sœur de , qui ne semblait pas trop enthousiaste à propos du film, mais lui a quand même demandé de rencontrer son frère pour une narration, qui a ensuite également fait écho aux pensées de sa sœur, et comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

Chay-Sam se serait-il encore marié sans Ye Maaya Chesave?

Il faut se demander cependant à quel point les choses auraient pu se passer différemment pour Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya si Mahesh Babu avait accepté l’offre de Gautham Vasudev Menon pour Ye Maaya Chesave. Se seraient-ils rencontrés ou s’ils l’avaient fait, auraient-ils dû passer autant de temps ensemble et finalement tomber amoureux ? Ou leur amour et leur divorce étaient-ils toujours destinés.