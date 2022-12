Pas moyen que la tablette Pixel de Google se présente à la vente

Une grande surprise de Google I/O plus tôt cette année est venue sous la forme d’un teaser pour une nouvelle tablette de Google, celle que nous appelons toujours la Pixel Tablet. Google a présenté les appareils de la manière la plus brève, nous disant à l’époque que nous devrions nous y attendre en 2023. Et puis lors de l’événement de lancement du Pixel 7, Google a fourni quelques détails supplémentaires, principalement liés à la puce de la tablette Pixel (Tensor G2), station d’accueil, et sa flexibilité d’être à la maison un appareil Google Hub et aussi votre tablette de déplacement dans la maison.

Pourtant, Google ne s’est pas engagé publiquement sur une date de lancement ou un prix et nous n’avons vu que des images limitées de l’appareil. Aujourd’hui, cela change certains, grâce à une liste pour une tablette Pixel sur Facebook Marketplace, où le vendeur ne demande que 400 $ pour une.

La liste, qui a été repérée par @VNchocoTaco puis partagé avec reddit, montre que quelqu’un a répertorié une “tablette Google Pixel 2023 avec station d’accueil pour haut-parleurs” pour le prix que j’ai mentionné ci-dessus. Les images révèlent également quelques angles de la station d’accueil, le chargeur inclus, un écran de paramètres pour confirmer 256 Go de stockage et une couleur sombre, presque anthracite, de la tablette elle-même.

Tout cela est juste, mdr. Vous vous souviendrez peut-être que le Pixel 7 Pro a fait des apparitions sous forme de prototype très tôt sur eBay et à nouveau sur Facebook (plusieurs fois ?) avant de devenir officiel de Google. Cela semble se produire si régulièrement avec les appareils Google que nous haussons les épaules à chaque fois et disons : “Ouais, comme prévu”. Pourtant, c’est un peu fou de voir une tablette Pixel en vente pour terminer 2022, lorsque l’appareil n’arrivera pas avant ce qui pourrait être encore plusieurs mois.

Il y avait apparemment 12 images dans les listes Facebook, mais nous n’avons pas pu la trouver et personne qui l’a trouvée ne semble vouloir la partager publiquement. Il pourrait y avoir d’autres détails à tirer de cela, comme s’il s’agissait juste d’un autre prototype avec des marques de prototype. Je suppose que c’est le cas.

Combien paieriez-vous pour une tablette Pixel avec station d’accueil ? Pour être honnête, 400 $ ne serait pas un mauvais prix.