"Pas mon roi": Des manifestants anti-monarchie arrêtés lors du couronnement du Royaume-Uni

La police britannique a été condamnée samedi après avoir arrêté des membres dirigeants du groupe anti-monarchie Republic alors qu’ils s’apprêtaient à manifester le long du parcours du cortège pour le couronnement du roi Charles III.

La police métropolitaine de Londres a arrêté six organisateurs du groupe de pression et saisi des centaines de leurs pancartes, a déclaré Republic.

Le chef de la direction de la République, Graham Smith, faisait partie des personnes détenues près de Trafalgar Square, avant que le groupe n’ait eu la chance d’agiter les pancartes déclarant « Pas mon roi ».

« Toute l’équipe centrale de Republic est toujours détenue », a déclaré le groupe sur Twitter quelque sept heures après les arrestations et bien après la cérémonie de couronnement. « Est-ce cela la démocratie ? »

Le Met a tweeté que quatre personnes étaient détenues « soupçonnées de complot en vue de causer des nuisances publiques ».

« Nous avons saisi des dispositifs de verrouillage », a-t-il ajouté, faisant référence à des engins nouvellement interdits utilisés par les manifestants pour se fixer les uns aux autres, à un objet ou au sol.

Mais les détentions ont suscité de vives critiques de la part de Human Rights Watch, qui a qualifié les arrestations d' »incroyablement alarmantes ».

« C’est quelque chose qu’on s’attendrait à voir à Moscou, pas à Londres », a déclaré la directrice britannique de l’organisation de défense des droits, Yasmine Ahmed, dans un communiqué.

« Les manifestations pacifiques permettent aux individus de demander des comptes aux personnes au pouvoir, ce à quoi le gouvernement britannique semble de plus en plus opposé. »

« Dystopique »

Les arrestations sont intervenues quelques jours seulement après que les forces de police britanniques se sont vu accorder de manière controversée de nouveaux pouvoirs anti-manifestations par le gouvernement après des années de manifestations perturbatrices de militants écologistes.

Il étend les infractions liées aux manifestations pour inclure le verrouillage et le port de dispositifs de verrouillage, étend les pouvoirs d’interpellation et de fouille de la police et permet de nouvelles ordonnances judiciaires pour empêcher les gens d’assister aux manifestations.

Séparément samedi, au moins 19 membres de Just Stop Oil ont également été arrêtés dans le centre de Londres, a déclaré le groupe de campagne écologiste dans un communiqué.

Un journaliste de l’AFP a vu plusieurs militants se faire menotter par la police sur The Mall, le parcours processionnel du palais de Buckingham.

« Leur intention était uniquement d’afficher des T-shirts et des drapeaux. C’est un dépassement autoritaire massif », a déclaré Just Stop Oil, affirmant qu’aucune des personnes arrêtées n’avait « de la colle, de la peinture ou des plans pour perturber le couronnement ».

« Les nouvelles lois sur la police signifient que nous vivons maintenant dans un cauchemar dystopique – ce dépassement honteux est ce à quoi vous vous attendez à Pyongyang, en Corée du Nord, pas à Westminster. »

Selon des informations, d’autres manifestants ont été arrêtés, dont un homme qui aurait été détenu à St James’s Park pour avoir porté un mégaphone.

« Cela pourrait effrayer les chevaux », a déclaré un policier sur les lieux, selon un journaliste de la télévision Sky News présent.

Le directeur général d’Amnesty International, Sacha Deshmukh, a déclaré: « Nous devons voir quels détails émergent de ces incidents, mais le simple fait d’être en possession d’un mégaphone ou de porter des pancartes ne devrait jamais constituer un motif d’arrestation par la police. »

‘Faux’

La République, qui veut que la monarchie constitutionnelle britannique soit remplacée par un chef d’État élu, avait exprimé ses plans de protestation, mais Smith a déclaré cette semaine qu’ils n’avaient pas l’intention de perturber le cortège.

Le directeur de Republic, Harry Stratton, 30 ans, a déclaré que des militants portaient des pancartes près de Trafalgar Square lorsqu’une vingtaine d’officiers les ont arrêtés et fouillés.

« Graham et nos volontaires ont demandé pourquoi et ils ont dit » nous allons le découvrir « », a déclaré Stratton. « Après cela, ils les ont arrêtés en disant » nous saisissons toutes ces pancartes « . »

Une équipe de tournage du groupe Alliance des mouvements républicains européens a demandé à un haut responsable de la police pourquoi ils étaient détenus.

« Ils sont en état d’arrestation. Fin de », a répondu l’officier, selon des images publiées sur Twitter.

Le Met, qui cette semaine avait juré « une faible tolérance à toute perturbation », a tweeté que des officiers avaient procédé à « un certain nombre d’arrestations » dans le cadre de son « importante opération policière ».

Surnommé « Golden Orb », il a déployé samedi 11 500 officiers ainsi qu’une technologie de reconnaissance faciale que les organisations des libertés civiles ont qualifiée d' »autoritaire ».

Les détentions ont exaspéré les dizaines d’autres manifestants qui se sont rassemblés près du centre commercial ainsi qu’à Trafalgar Square.

« Ce projet de loi est tellement mauvais alors, oui, je n’ai pas envie de célébrer quoi que ce soit aujourd’hui », a déclaré à l’AFP Eva Smeeth, 19 ans, tenant une pancarte portant le slogan « Abolissez la monarchie, pas le droit de manifester ».

