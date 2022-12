Pas moins de 13 000 soldats ukrainiens tués à la guerre – Officiel

Stanislav Ivanov/Global Images Ukraine via Getty I

Des soldats de la garde d’honneur déposent une gerbe sur une tombe sur le terrain des sépultures d’honneur au cimetière de Lychakiv le 21 novembre 2022 à Lviv, en Ukraine. Le 21 novembre, l’Ukraine célèbre la Journée de la dignité et de la liberté – en l’honneur du début de deux événements de l’histoire récente de l’Ukraine, à savoir la Révolution orange et la Révolution de la dignité.

Environ 13 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré un responsable.

Apparemment, plus de soldats ont été blessés que morts.

Le mois dernier, le général en chef des États-Unis a estimé que l’armée russe avait vu plus de 100 000 de ses soldats tués ou blessés en Ukraine.

Pas moins de 13 000 soldats ukrainiens ont été tués au combat depuis que la Russie a envahi le pays il y a neuf mois, selon un responsable à Kyiv.

Les commentaires de Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, semblent être la première mise à jour sur le nombre de combattants morts depuis fin août, lorsque le chef des forces armées a déclaré que près de 9 000 soldats avaient été tués.

“Nous avons des chiffres officiels de l’état-major, nous avons des chiffres officiels du commandement supérieur, et ils s’élèvent à (entre) 10 000 et 12 500 à 13 000 tués”, a déclaré Podolyak à la chaîne ukrainienne Channel 24 jeudi.

“Nous parlons ouvertement du nombre de morts”, a-t-il ajouté, affirmant que plus de soldats avaient été blessés que morts.

Le nombre de victimes militaires n’a pas été confirmé par les forces armées ukrainiennes.

L’armée ukrainienne a lancé une contre-attaque éclair en septembre qui les a vus reconquérir des pans de territoire dans le nord-est et le sud du pays, y compris la ville stratégiquement importante de Kherson qui avait été occupée par la Russie peu après son invasion du 24 février.

Avec le temps qui se refroidit, les affrontements les plus intenses se déroulent désormais dans la région orientale de Donetsk.

Plus tôt, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron, qui se trouve à Washington, DC, ont promis de maintenir leur soutien à l’Ukraine et ont condamné “la guerre d’agression illégale de la Russie” contre son voisin.

Le mois dernier, le général en chef américain a estimé que l’armée russe avait vu plus de 100 000 de ses soldats tués ou blessés en Ukraine, ajoutant que les forces armées de Kyiv avaient “probablement” souffert de la même manière.

Le conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovych, s’exprimant dans une interview vidéo mercredi, a déclaré que le nombre de morts en Russie était environ sept fois supérieur à celui de l’Ukraine.