WASHINGTON (AP) – Chambres sous scellés. Verrouillez les sacs. Et dans les circonstances les plus rares, la possibilité de menotter une pochette de documents à un messager pour transporter les secrets de la nation.

Ce sont quelques-unes des façons dont Capitol Hill conserve les documents classifiés sécurisés, un système élaboré de protocoles gouvernementaux et d’autorisations de sécurité de haut niveau qui contraste fortement avec la réserve de secrets de la salle de stockage du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride.

Alors que l’enquête du ministère de la Justice sur la possession par l’ancien président républicain de documents de la Maison Blanche s’approfondit, les législateurs des deux partis ont plus de questions que de réponses. Les responsables du renseignement ont proposé d’informer les dirigeants du Congrès, peut-être dès la semaine prochaine, ont déclaré les sénateurs, alors qu’ils lancent une longue évaluation des risques. Le Congrès avait demandé le briefing peu de temps après la révélation de la perquisition sans précédent du 8 août, mais il pourrait être retardé par la lutte juridique entre Trump et le gouvernement.

“Nous devons être en mesure d’exercer une surveillance appropriée pour le comité du renseignement afin que nous ayons une meilleure idée de la manière dont cet incident particulier a été géré, mais afin d’éviter des problèmes comme celui-ci à l’avenir”, a déclaré le sénateur John Cornyn, R- Texas.

Une culture du secret n’est pas nécessairement attendue de Capitol Hill, où 535 membres élus du Congrès, aux côtés de milliers d’assistants et d’innombrables autres visiteurs négocient quotidiennement des informations dans le cadre de la gouvernance.

Les secrets, grands et petits – des détails les plus banals sur la date prévue d’un vote à venir à l’intrigue de salon des alliances de transition – sont parmi les pièces de monnaie les plus précieuses qui traversent l’endroit.

Mais lorsqu’il s’agit de documents classifiés, le flux d’informations a tendance à se fermer.

Les législateurs qui siègent aux commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat sont traditionnellement parmi les plus discrets publiquement sur leur travail, et le personnel de ces commissions doit obtenir des autorisations de sécurité pour gérer les documents et effectuer leur travail. D’autres membres de comités traitant des affaires militaires et de certains fonds de sécurité nationale sont confrontés à des restrictions similaires.

Lorsque les membres du Congrès veulent consulter des documents classifiés, ils descendent profondément dans le sous-sol du Capitole vers une installation d’information compartimentée sensible, connue sous le nom de SCIF. D’autres SCIF sont dispersés dans tout le complexe du Capitole.

Si des documents doivent être transportés à l’intérieur ou à l’extérieur d’emplacements sécurisés, ils sont généralement transportés dans un sac verrouillé, une pochette de la taille d’une mallette sous clé.

Le sénateur Bob Casey, D-Penn., Membre du Comité du renseignement, a déclaré que le personnel utiliserait souvent un sac verrouillé, même simplement pour transporter du matériel des bureaux du comité à un SCIF à environ 30 pieds (9 mètres).

“L’idée que quiconque quitterait n’importe quel bâtiment ou n’importe quelle pièce avec ces documents non sécurisés – c’est juste, le mot est, insondable”, a déclaré Casey dans une interview.

Dans de rares cas, une pochette de documents peut être menottée au poignet d’une personne pour voyager, bien que plusieurs sénateurs et membres du personnel aient déclaré qu’ils n’avaient jamais vu cela se produire.

“Je n’ai vu cela que dans des films”, a déclaré le sénateur Marco Rubio de Floride, le républicain le mieux classé au Comité du renseignement.

La prétendue mauvaise gestion des documents par Trump a stupéfié les législateurs des deux parties, même les républicains critiques de la recherche inhabituelle d’un ancien président par le ministère de la Justice. Les documents judiciaires du gouvernement fédéral indiquent que des centaines de documents classifiés ont été récupérés dans le club privé Mar-a-Lago de Trump à Palm Beach, en Floride.

Le sénateur Martin Heinrich, DN.M., a pratiquement mis en garde contre le traitement par Trump de documents sensibles au début du mandat du président de l’époque. Une photo d’un point de presse de la Maison Blanche en 2017 montrait Trump et d’autres dans le bureau ovale avec un sac à serrure visible sur le bureau, la clé toujours à l’intérieur.

« Ne laissez jamais une clé dans un sac à serrure classée en présence de personnes non habilitées. #Classified101 », a tweeté Heinrich, membre du comité du renseignement, quelques jours après l’incident de février 2017. Il a demandé un avis.

Dans une interview la semaine dernière, Heinrich a déclaré: “C’est scandaleux de penser – la nature cavalière avec laquelle l’ancien président traite les informations, qui peuvent avoir des conséquences sur la vie ou la mort de nos sources, est insondable.”

Trump a amassé plus d’une douzaine de boîtes de papiers et autres souvenirs de la Maison Blanche, dont beaucoup sont conservés dans une salle de stockage à Mar-a-Lago. La recherche du FBI est intervenue après une longue bataille pour des documents manquants lancée peu de temps après le départ de Trump de la Maison Blanche en 2021.

Les avocats de Trump avaient insisté au début de l’été après la première livraison de documents retournés sur le fait qu’il ne restait plus rien au club de l’ancien président. Après inspection, le FBI a demandé que la salle de stockage soit mise sous clé. Finalement, un mandat de perquisition pour Mar-a-Lago a été obtenu et plus de 100 autres documents avec des marques classifiées ont été trouvés. Maintenant, le ministère de la Justice enquête sur le traitement des documents par l’équipe Trump et sur une éventuelle obstruction.

Cornyn a exprimé son scepticisme sur le fait que les documents cachés contenaient des informations critiques.

“Il m’est difficile de croire que c’était particulièrement sensible – ça fait un an et demi qu’il est assis à Mar-a-Lago avant qu’ils ne fassent quoi que ce soit à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de gérer des documents classifiés, Cornyn a noté: “Il existe des moyens de le sécuriser, mais ce n’est pas le cas – en aucun cas, il ne devrait être chez vous.”

Les représailles pour avoir brisé des secrets sur Capitol Hill peuvent être rapides et sévères. Dans les années 1980, le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., a annoncé qu’il quitterait le Comité du renseignement après avoir reconnu qu’il avait autorisé un journaliste à examiner un projet de rapport non classifié mais toujours “confidentiel du comité” sur les guerres des Contras en Amérique latine. Plus récemment, un ancien haut responsable du panel du Sénat a été accusé d’avoir menti aux enquêteurs au sujet de ses interactions avec des journalistes.

Immédiatement après la perquisition de Mar-a-Lago, le sénateur Mark Warner, le président démocrate du comité du renseignement, et Rubio ont demandé conjointement au directeur du renseignement national une évaluation des dommages à la sécurité nationale qui résulteraient de la divulgation des documents.

“Mon problème n’est pas de savoir si les documents y appartiennent ou non, car en fin de compte ils n’auraient pas dû y être stockés et ils auraient pu être supprimés”, a déclaré Rubio dans une interview. “La question est la suivante : le gouvernement fédéral a-t-il fait des efforts de bonne foi pour récupérer ces documents sans recourir à une perquisition au domicile d’un ancien président ?”

Le bureau du renseignement devait fournir un briefing bipartite au soi-disant gang des huit – les quatre principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat, ainsi que les dirigeants des comités du renseignement de la Chambre et du Sénat.

Mais on ne sait pas maintenant, en raison du litige de Trump, si le bureau du directeur du renseignement national sera en mesure de poursuivre l’évaluation ou de fournir le briefing aux législateurs.

Warner a déclaré qu’il demandait au moins une évaluation provisoire des risques.

Les sénateurs s’attendent à ce que le briefing du groupe des huit puisse avoir lieu la semaine prochaine, lorsque la Chambre et le Sénat seront de retour en session – mais uniquement dans un endroit sûr.

___

L’écrivain d’Associated Press Nomaan Merchant a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP des enquêtes liées à Donald Trump sur https://apnews.com/hub/donald-trump.

Lisa Mascaro, Associated Press