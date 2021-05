Solidarité de l’Allemagne avec Israël « Ne se limite pas aux mots, » Maas a déclaré en arrivant en Israël pour une visite d’une journée jeudi. Le diplomate a insisté sur le fait que l’État juif avait parfaitement le droit de se défendre contre ce qu’il appelait «Attaques massives et inacceptables.»

«Tant qu’il y aura des États et des groupes qui menacent Israël de l’anéantissement, il doit être en mesure de protéger ses citoyens», Maas a déclaré, ajoutant que l’Allemagne «Faire des contributions» pour garantir la capacité d’Israël à faire exactement cela.

Tant qu’il y a des États et des groupes qui menacent #Israël avec l’anéantissement, il doit être en mesure de protéger ses citoyens. L’Allemagne continuera d’apporter sa contribution à cet effet. Notre solidarité ne se limite pas aux seuls mots. @HeikoMaas en Israël 🇮🇱 pic.twitter.com/PCvQBEG6Wc – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 20 mai 2021

Maas doit rencontrer le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi ainsi que d’autres hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le président Reuven Rivlin et le ministre de la Défense Benny Gantz pour discuter des mesures que la communauté internationale pourrait prendre pour promouvoir un cessez-le-feu rapide entre Tel Aviv et les militants palestiniens dans la bande de Gaza.

Il rencontrera également séparément le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Nous appuyons les efforts internationaux pour un cessez-le-feu et sommes convaincus qu’il est dans l’intérêt des peuples des deux côtés que la violence cesse le plus rapidement possible. C’est également ce que je préconiserai ici aujourd’hui. – @HeikoMaas avec son 🇮🇱 collègue @Gabi_Ashkenazipic.twitter.com/FBeBJJp34C – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 20 mai 2021

La visite du ministre allemand intervient au milieu de la flambée continue entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza, qui a vu les Palestiniens lancer des centaines de roquettes sur le territoire israélien au cours des 10 derniers jours et les Forces de défense israéliennes (FDI) répondre par des frappes aériennes massives. ciblant l’enclave palestinienne.

Peu de temps après son atterrissage en Israël, Maas a rejoint Ashkenazi pour une visite à Petah Tikva, une ville située à environ 10 km à l’est de Tel Aviv, où un bâtiment a été frappé par une roquette palestinienne.

Avec le ministre allemand des Affaires étrangères, @HeikoMaas J’ai visité un bâtiment à Petah Tikva qui a été frappé par un #Hamas fusée, je lui ai montré la réalité pour les habitants de #Israël dans le centre du pays la semaine dernière et pour les habitants du sud depuis bien plus longtemps. pic.twitter.com/UAjSM0OW2n – גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) 20 mai 2021

«Le fait que nous voyons que le Hamas tire à nouveau des missiles sur le sud d’Israël, depuis que nous sommes arrivés ici à Tel Aviv, est pour nous une indication de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le peuple d’Israël». a déclaré le ministre allemand, méritant les éloges de son homologue israélien.

Ashkenazi a loué le fait que Maas avait décidé de visiter l’État juif à un moment où « Les sirènes retentissent » comme « Le signe le plus clair de solidarité et d’amitié israélo-allemande possible. »

1/3 Mon ami, ministre allemand des Affaires étrangères, @HeikoMaas, merci beaucoup pour votre visite de solidarité à #Israël aujourd’hui, je suis reconnaissant du soutien de l’Allemagne depuis le début de la guerre et d’avoir condamné #Hamas«activités terroristes. pic.twitter.com/f1rlRKuRVy – גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) 20 mai 2021

Cependant, le ministre allemand des Affaires étrangères a également rappelé à son hôte que Berlin soutenait toujours l’idée de créer un État palestinien dans le cadre de la soi-disant solution à deux États. «Nous sommes convaincus qu’une vie dans la sécurité et la paix ne sera possible à long terme que si les Israéliens et les Palestiniens des deux côtés peuvent vivre dans l’autodétermination», il a dit.

Maas a également reconnu que « Le nombre de victimes augmente de jour en jour » des deux côtés, et a dit «La violence doit cesser le plus tôt possible.»

Les frappes israéliennes contre Gaza ont tué au moins 228 Palestiniens depuis que le conflit a éclaté le 10 mai, selon des responsables locaux de la santé. En Israël, 12 personnes ont été tuées par des attaques à la roquette du Hamas. La plupart des roquettes de Gaza ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien Iron Dome.

Maas n’est pas le seul ministre européen des Affaires étrangères à avoir manifesté la solidarité de sa nation avec Tel Aviv en visitant Israël – le FM slovaque Ivan Korcok et le FM tchèque Jakub Kulhanek sont également arrivés jeudi.

Ils ont tous deux dit qu’Israël eu « pas le choix » mais pour se défendre et a été « dans le besoin » de soutien.

À Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé son soutien à la solution à deux États et a appelé à des pourparlers indirects avec le Hamas pour parvenir à un accord de cessez-le-feu le plus rapidement possible. « Bien sûr, le Hamas doit être inclus, car sans Hamas, il n’y aura pas de cessez-le-feu », elle a dit.

Pendant ce temps, les principaux législateurs et fonctionnaires allemands, dont le vice-chancelier Olaf Scholz; le chef des démocrates libres, Christian Lindner; et le secrétaire général de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel, Paul Ziemiak, prévoient de participer à un rassemblement contre l’antisémitisme et en soutien à Israël plus tard jeudi.

L’Allemagne a connu une série d’attaques visant des synagogues au cours des dernières semaines, que le gouvernement a condamnées « Dans les termes les plus forts. » Une manifestation anti-israélienne à Berlin mercredi s’est terminée par plus de 50 arrestations, selon la police.

