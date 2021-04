Pas les Pixel Buds A, mais les autres Pixel Buds sont de 50 $ de rabais

Les Google Pixel Buds A pourraient être au coin de la rue et Google continue donc de fonctionner avec son accord de 50 $ sur le courant Pixel Buds (2e génération). Je sais que beaucoup d’entre vous n’y toucheront pas et que les critiques au fil du temps ne se sont pas améliorées, mais je les aime toujours un peu! Non pas que vous deviez me croire sur parole.

Laissez-moi vous expliquer cela. Les Pixel Buds sont toujours mes écouteurs préférés disponibles. Il y a un niveau de confort ici que je n’ai trouvé dans aucun autre écouteur et qui inclut les séries Galaxy Buds Pro et Jabra Elite. Bien que tous sonnent un peu mieux, vous devez pouvoir porter vos bourgeons pendant un certain temps, n’est-ce pas?

Les Pixel Buds ont également les meilleures commandes tactiles du jeu, un design épuré qui ne donne pas l’impression que vous avez de grosses crottes noires sortant de chaque oreille à tout moment, et le boîtier est agréable. Ils sonnent assez bien aussi.

Bien sûr, il y a les problèmes de connectivité dont les gens (je pense) souffrent encore. Mon expérience avec les découpes a été assez minime, mais c’est parce que je laisse principalement mon téléphone assis sur un bureau ou une table tout en utilisant les Buds plutôt que de porter mon téléphone dans la poche. Cela semble être une grande partie du problème. Donc, si vous tombez dans ma catégorie d’utilisation, pensez à cette offre. Si vous portez votre téléphone dans votre poche tout le temps, ehhhhhh, cela peut être difficile.

