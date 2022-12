Pas le temps de célébrer le 1 000e match après une victoire épuisante

AL RAYYAN, Qatar – Lionel Messi dit qu’il ne célébrera pas son jalon personnel d’atteindre 1000 matches professionnels après avoir aidé l’Argentine à une victoire 2-1 sur l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais admet plutôt que son émotion primordiale était le soulagement d’avoir passer un test physique 48 heures seulement après leur dernier match de phase de groupes.

Messi, 35 ans, a marqué le premier but de l’Argentine contre les Socceroos avec un but merveilleusement travaillé en première mi-temps. Julian Alvarez a ensuite doublé l’avance en seconde période, mais l’Argentine a été obligée de tenir le coup dans les dernières affres du match alors que l’Australie marquait et menaçait d’égaliser tard.

Le match a eu lieu deux jours seulement après avoir battu la Pologne lors de leur dernier match de la phase de groupes pour assurer leur place dans les huitièmes de finale.

Messi était à nouveau sous une forme inspirée et a été nommé joueur du match. Mais bien qu’il ait atteint une nouvelle étape dans sa carrière et dépassé la marque de Diego Maradona de huit buts en Coupe du monde, Messi ne reconnaît pas cette réussite personnelle.

Au lieu de cela, il est simplement ravi d’avoir passé un test physique si peu de temps après leur match précédent.

“Je suis très heureux d’avoir fait un autre pas en avant, d’avoir atteint un autre objectif”, a déclaré Messi après le match.

“C’était un match très fort et difficile – nous savions que ça allait être comme ça. Nous n’avions pas beaucoup de temps pour nous reposer et nous étions inquiets car nous savions que ce serait un match physique et ils étaient très fort.”

Lionel Messi et l’Argentine ont célébré avec leurs supporters après leur difficile victoire en Coupe du monde contre l’Australie. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé à la télévision argentine s’il allait fêter son 1 000e match, Messi a répondu : “Non, vraiment non. C’était un match difficile, un match difficile, nous n’avions pas beaucoup de repos, nous n’avions pas vraiment bien récupéré. était aussi un match très physique.

“Quand nous avons découvert que nous devions rejouer dans trois jours, nous avons dit que c’était fou et pas assez de repos, mais en même temps, nous voulions être ici pour ce que ça fait et pour ce que cela représente et pour nos fans.”

L’entraîneur australien Graham Arnold a déclaré que ses joueurs avaient bien réussi à contenir Messi, mais à la fin, sa classe a brillé.

“Il est incroyable”, a déclaré Arnold. “L’un des plus grands de tous les temps. Nous avons vraiment travaillé dur pour ne pas être impressionnés par lui, à cause du grand joueur qu’il est. Mais wow, il est remarquable.

“J’ai eu le privilège de jouer contre Diego Maradona, et maintenant d’entraîner contre Messi – ce sont tous les deux de merveilleux joueurs et l’Argentine devrait être si fière et heureuse d’avoir des joueurs de ce calibre.”

L’attention de l’Argentine se tourne maintenant vers son quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas le 9 décembre.

“Aujourd’hui, nous avons vu leur match [against the United States]”, a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

“Ils ne jouent probablement pas aussi bien que les équipes néerlandaises précédentes, mais ils ont des points forts et des faiblesses que nous essaierons d’utiliser. Ce sera un beau match avec deux équipes nationales historiques. Nous espérons que nous nous qualifierons.”

L’Argentine surveillera de près la condition physique de plusieurs de ses joueurs clés dans la perspective d’affronter les Néerlandais. Papu Gomez s’est blessé à la cheville contre l’Australie, mais ils sont convaincus qu’Angel di Maria sera à nouveau en forme alors qu’il se remet d’une blessure au quad.

“J’espère que Di Maria pourra jouer, il n’était pas en forme aujourd’hui”, a déclaré Scaloni. “C’est toujours tentant de l’amener quand il est sur le banc, mais je ne pense pas que nous aurions aidé qui que ce soit en l’amenant. Nous espérons qu’il continuera d’évoluer et qu’il se rendra au prochain match.”