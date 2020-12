Brad Six devient le Père Noël, enfilant ses bottes noires sur son pantalon rouge dans le bureau d’une entreprise de plein air de Miami. Il fait chaud, alors il abandonne la veste lourde traditionnelle pour un cardigan léger et attrape son bonnet de Noel.

Mais avant de le faire glisser, l’homme de 61 ans à la barbe grise enfile un écran facial en plastique et prend place derrière une feuille de plexiglas.

«Être payé est amusant, mais pour recharger votre batterie et vraiment en tirer quelque chose de durable, vous avez besoin d’interaction avec les enfants – vous n’en avez pas beaucoup cette année», a déclaré Six, qui a travaillé pour le projet il y a 35 ans. d’abord dépeint le Père Noël. .

C’est le Père Noël dans le Coronavirus Âge, lorsque les visites sont effectuées avec des couches de protection ou en ligne. Mettre des centaines d’enfants sur les genoux du Père Noël tous les jours pour lui parler en face – cela n’arrive pas pour la plupart. Les attributs physiques qui font du Père Noël parfait correspondent parfaitement à ceux qui font COVID-19[feminine particulièrement mortel.

« La plupart d’entre nous cochent toutes les cases: nous sommes vieux, nous sommes en surpoids, nous avons le diabète et si nous n’avons pas de diabète, nous avons une maladie cardiaque », a déclaré Stephen Arnold, président d’IBRBS, une association anciennement connue sous le nom de la Fraternité internationale des vrais pères Noël barbus.

Cela a stimulé la créativité dans les ateliers du Père Noël. Les pères Noël qui font des visites en personne utilisent une combinaison de masques, d’extérieur, de barrières et de distance pour la sécurité. D’autres font des visites virtuelles, où les enfants discutent en ligne avec le Père Noël pour des prix allant généralement de 20 $ à 100 $, selon la durée et les extras, par exemple si les clients veulent un enregistrement. Certains pères Noël enlèvent la saison.

La sécurité du Père Noël est notre principale préoccupation »et a été négociée dans chaque contrat, a déclaré Mitch Allen, président de HireSanta, l’une des plus grandes agences du pays. Il a déclaré que la pandémie avait initialement asséché son entreprise, mais qu’elle a rebondi, en particulier en ligne.

Le Père Noël moyen gagne entre 5 000 et 10 000 dollars pendant une saison normale, a déclaré Allen. C’est un bonus bienvenu pour les hommes qui prennent souvent leur retraite avec un revenu stable, mais de nombreux pères Noël disent que les revenus sont plus bas à mesure que les fêtes d’entreprise et autres performances lucratives se sont évaporées.

Jac Grimes, un Père Noël à Greensboro, en Caroline du Nord, a abandonné les visites à domicile, environ un tiers de son entreprise. Non seulement il l’a fait pour sa propre santé, mais aussi pour éviter de devenir un super-diffuseur de peur de transmettre le virus d’une famille à une autre.

Il travaille chaque année dans un marché de producteurs, Grimes et sa femme se déguisent en Père Noël et Mme Claus et s’assoient dans un parking où ils parlent aux gens qui restent dans leur voiture. Certaines associations de propriétaires déplacent leurs fêtes de Noël annuelles à l’extérieur; Grimes arrive dans son cabriolet rouge pour accueillir la foule de loin.