« Pas le droit de s’embrasser après le refus d’une femme »: le tribunal de Delhi

Un tribunal d’instance de Delhi a observé que l’état d’ébriété d’une femme « ne permet pas à son ami masculin de profiter indûment de son état », car il a confirmé une ordonnance condamnant un homme qui a tenté d’embrasser la victime et l’a giflée lorsqu’elle s’est détournée. ses avances.

Sessions supplémentaires Le juge Sunil Gupta entendait un appel déposé par l’accusé Sandeep Gupta contre sa condamnation par un tribunal de Mahila le 5 février 2019 en vertu des articles 354 du Code pénal indien (IPC) (agression ou violence criminelle contre une femme avec l’intention d’outrager sa pudeur) et 323 (blessure volontaire).

« L’accusation a prouvé que l’appelant (Gupta) a utilisé la force criminelle contre la plaignante, sachant qu’il outragerait ainsi sa pudeur en essayant de l’embrasser et qu’il la blesserait volontairement en la giflant », a déclaré le juge dans une récente ordonnance. .

Il a déclaré que le tribunal d’instance l’avait « condamné à juste titre » pour les infractions aux articles 354 et 323 du CPI.

Le tribunal a rejeté l’argument de l’avocat de la défense concernant l’absence de preuves médicales démontrant que la victime avait été battue et que la victime ne s’était pas fait examiner médicalement car elle était apparemment ivre.

« Une simple gifle à une personne est suffisante pour établir un dossier pour l’infraction en vertu de l’article 323 du CPI… », a-t-il déclaré.

« De même, même si l’examen médical de la plaignante aurait montré qu’elle était ivre à ce moment-là, cela en soi n’aurait eu aucune conséquence car l’ivresse d’une dame ne permet pas à son ami masculin d’en profiter indûment de son état », a déclaré le tribunal.

Le tribunal a également rejeté l’argument de l’avocat de Gupta selon lequel c’était la plaignante qui l’avait « forcé » à la rencontrer et à lui parler.

« Même s’il est présumé que la plaignante était plus intéressée à rencontrer et à parler à l’appelant, cela ne signifie pas que l’appelant aurait pu prendre la liberté d’essayer de l’embrasser et, sur son refus/désintérêt pour cela, aurait pu gifler elle », disait-il.

Le tribunal a cependant acquitté Gupta de l’accusation en vertu de l’article 506 du CPI, affirmant que l’accusation n’avait pas réussi à prouver qu’il avait intimidé le plaignant de manière criminelle.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)