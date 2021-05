Powerhouse Usman, qui a impressionné dans ses victoires sur Jorge Masvidal et Gilbert Burns jusqu’à présent cette année, a attiré McGregor dans une riposte typiquement furieuse en avril, l’Irlandais l’appelant « anthrax » et une « grosse varicelle tachetée » dans l’un de ses des diatribes incohérentes.

«The Nigerian Nightmare» a raillé McGregor sur son potentiel d’assommer n’importe qui dans sa division légère actuelle et a même déclaré qu’il «pourrait se suicider là-dedans» si l’homme le plus lucratif du sport intensifiait.

Maintenant, l’homme McGregor accusé de « copier mes clichés » a pesé à nouveau, affirmant que le statut de son adversaire parmi les combattants a chuté de façon flagrante de son ancien piédestal.

« Il n’est pas ‘le champion Conor McGregor’, » Usman a déclaré à ESPN, appelant McGregor « une grande gueule » et simplement « un gars qui peut rivaliser » plutôt qu’une force à craindre.

« Il n’est pas le double champion. Il n’est plus ce gars-là. Le vieux Conor, le Conor affamé – c’était le gars que les combattants respectaient. Non pas que nous ne le respections pas du tout: il est toujours un combattant de l’UFC, mais c’est juste un combattant régulier. «

Alors que la défaite de McGregor en janvier contre Dustin Poirier – un adversaire qu’il a battu confortablement plus tôt dans sa carrière – a supprimé une partie du battage médiatique autour de ses capacités de MMA grâce à sa première défaite depuis sa défaite contre la légende russe Khabib Nurmagomedov, les promoteurs, dont le président de l’UFC, Dana White, voient sans aucun doute le ex-‘champ champion ‘de la division poids plume et poids léger comme plus de « ordinaire ».

Je m’ennuie de l’ancien Conor fixé sur ses objectifs Conor Chop up the talk Conor The trash talk Goat Conor Je déteste le nouveau ConorLe toujours impoli ConorLe whisky qui vend Conor Le whisky ne peut pas vérifier les coups de pied Conor et je t’aime comme Conor aime ne pas défendre les ceintures – Will publiera ses Ws en ligne | Charles LWC🏆 (@uuhvaimorree) 22 mai 2021

J’aime Usman mais n’agissons pas comme s’il assistait à McGregor contre Cerrone pour le plaisir. Il sait que Conor ramène le bacon à la maison, comme tout le monde le sait. – Samuel (@SammyWaddo) 22 mai 2021

La lutte de la trilogie avec Poirier est considérée par certains analystes comme l’un des événements à la carte les plus vendus de l’histoire, et McGregor est l’un des sportifs les plus précieux au monde selon les listes financières les plus répandues.

Même s’il n’a pas l’intention immédiate d’affronter McGregor, Usman saura qu’il est dans son intérêt d’attiser une guerre des mots avec le capricieux « Notorious », peut-être avec un œil sur l’un des plus gros gains de sa carrière si le duo jamais. être sur une trajectoire de collision directe.

La vengeance sur Poirier mettrait McGregor, classé cinquième, bien en lice pour une fissure au titre des poids légers, en attendant, dépassant Tony McGregor après la défaite de l’Américain contre le champion Charles Oliveira ce week-end.

Il n’a pas tort. L’argent peut changer votre faim pour le jeu et à juste titre. Chaque combattant qui commence le MMA a faim; faim pour gagner et gagner = argent. Conor a atteint le plus haut niveau d’argent. Alors je vois pourquoi il n’a plus cette faim. – JR (@NotShogunRua) 22 mai 2021

C’est vrai cependant, après que Khabib s’est installé, s’est fait battre par Dustin maintenant aussi, c’est comme regarder Tony être le meilleur gars pour juste un gars ordinaire – oxc🔸️ (@ennjordyy) 22 mai 2021

« Il a raison de dire que Conor doit rappeler aux gens qu’il peut toujours se tenir aux côtés de ces meilleurs joueurs, s’il le peut, » a déclaré un fan d’Usman en réponse aux commentaires.

« Mais l’ère McGregor – ces années où il finissait tout le monde et parlait de merde – étaient inoubliables et légendaires. Le plus amusant que j’ai jamais eu en tant que fan. »

Un autre a fait valoir qu’Usman « n’est pas faux. » « L’argent peut changer votre faim pour le jeu et à juste titre, » ajoutèrent-ils.

«Chaque combattant qui commence le MMA a faim; il a soif de gagner et de gagner autant d’argent. Conor a atteint le plus haut niveau d’argent, alors je vois pourquoi il n’a plus cette faim.