Airbnb annulera les réservations et interdira toute personne jugée liée à des «groupes haineux», ainsi que les participants aux troubles au Capitole américain, promettant une action en justice contre ceux «planifiant la violence» avant le jour de l’inauguration.

Dans le cadre d’un sept points «Plan de sécurité du Capitole» dévoilé lundi, le service de location de chambres a déclaré qu’il prendrait des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité avant l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. Les mesures comprennent des plans pour examiner toutes les réservations dans la grande région de Washington et interdire définitivement les clients « Associé à un groupe haineux », aussi bien que « Individus identifiés comme impliqués dans des activités criminelles au Capitole » mercredi dernier, lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut les salles du Congrès.

«Lorsque nous apprenons par le biais des médias ou de sources des forces de l’ordre les noms d’individus confirmés coupables de l’activité criminelle violente au Capitole des États-Unis le 6 janvier, nous enquêtons pour savoir si les personnes nommées ont un compte sur Airbnb,» a déclaré la société, ajoutant qu’elle ferait référence aux journaux d’arrestation de la police du métro de DC avec sa propre liste de membres.

Si les personnes ont un compte Airbnb, nous prenons des mesures, notamment en leur interdisant d’utiliser Airbnb.

Bien que l’entreprise n’ait pas précisé comment elle déterminerait qui appartient à une « Groupe haineux » au-delà de la vérification croisée des dossiers d’arrestation, « Peut intenter une action en justice » contre les invités appartenant à de tels groupes, ainsi que ceux «Planifier la violence» ou qui enfreignent les conditions de service d’Airbnb. Les Proud Boys étaient le seul groupe cité par son nom dans le communiqué de presse de l’entreprise.

En plus des interdictions et des réservations supprimées, Airbnb a déclaré qu’il améliorerait ses «Contrôles de sécurité» dans les prochains jours, y compris des efforts accrus pour vérifier l’identité des invités. Il contactera également les hôtes pour leur rappeler que « Les membres de groupes haineux ne sont jamais les bienvenus » au service, tandis que les voisins des hôtes Airbnb étaient encouragés à lever « Problèmes avec les réservations » via une hotline 24/7.

Le déménagement n’est pas la première tentative d’Airbnb pour garder « Groupes haineux » hors de sa plate-forme, la société notant qu’elle a annulé un certain nombre de réservations dans les jours qui ont précédé l’émeute au Capitole mercredi dernier, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes dans le chaos, dont une femme qui a été mortellement abattue par la police.

«Nos politiques communautaires interdisent les terroristes nationaux et les membres de groupes haineux violents», Le porte-parole d’Airbnb, Ben Breit, a déclaré la semaine dernière au Washingtonian, ajoutant que«Nous avons appris des réservations faites par certains membres de ces groupes et avons annulé ces réservations et les avons retirées de notre communauté, et nous continuerons de prendre les mesures appropriées.»

Avant le rassemblement « Unite the Right » de 2017 – qui a attiré un certain nombre de groupes d’extrême droite et néo-nazis – l’entreprise a pris des mesures similaires, lançant des réservations pour certains participants sur la base de la politique de l’entreprise, qui exige que les membres de la communauté «Accepter les gens indépendamment de leur race, religion, origine nationale, ethnie, handicap, sexe, identité de genre, orientation sexuelle ou âge.»

Plus tôt lundi, Airbnb a publié une déclaration distincte le disant « Condamne fermement l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole américain et les efforts visant à saper le processus démocratique », tout en annonçant que son comité d’action politique « Refuser le soutien » de tout législateur qui a voté contre la certification des résultats de la course 2020 – tous républicains. La décision reflète les mesures similaires prises dans les entreprises américaines depuis l’émeute du Capitole, Amazon, Citibank, Dow Inc., Marriott et AT&T, entre autres, déclarant également qu’ils arrêteraient les contributions au même groupe de législateurs.

Les troubles au Capitole ont déclenché une réaction massive des grandes entreprises de la technologie, incitant une série de plates-formes à gifler le président Trump ou ses partisans avec des interdictions permanentes, alléguant des violations répétées de la politique, y compris l’incitation à la violence. L’incident a également relancé la discussion sur la destitution parmi les démocrates, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’engageant à lancer le processus si les législateurs ne parviennent pas à invoquer le 25e amendement et déclarent le président inapte à ses fonctions.

