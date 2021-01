L’adoption par CNBC du masquage multiple pour arrêter la propagation de Covid-19 a atteint les niveaux de Babylon Bee – littéralement – alors que le tristement célèbre média satire publiait un article sur le triple-masquage le même jour que CNBC encourageait le comportement.

Capitalisant sur la confusion de l’auditoire sur la question de savoir si les masques sont censés protéger les autres ou le porteur, Contessa Brewer de CNBC a expliqué (d’une voix de plus en plus étouffée alors qu’elle démontrait l’application correcte du masque devant la caméra) lundi, alors que le premier masque protège les autres, le second protège porteur.

Ceci est d’autant plus important que de nouvelles souches apparemment plus contagieuses de Covid-19 se propagent parmi la population, a déclaré le tsar américain du coronavirus Anthony Fauci.

Voici le rapport complet de CNBC de l’ancien animateur de Fox News Shep Smith et de l’ancien correspondant et animateur de CBS / MSNBC / NBC Contessa Brewer sur la grandeur non seulement du double-masquage, mais aussi du triple-masquage. h / t: @Justin_Hart pic.twitter.com/DgOhHuzUS5 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 27 janvier 2021

Suffoquez, ça durera plus longtemps. pic.twitter.com/Zb6H5PdpZk – Littéralement votre maman🇮🇱🇺🇸😘 (@FallerForIt) 27 janvier 2021

Pour ceux qui veulent vraiment être en sécurité, cependant, porter trois masques est efficace à 90%, a déclaré CNBC dans un graphique accompagnant le segment, qui citait une étude récente selon laquelle un masque à trois couches était supposé être efficace à 90%.

Pour ceux qui ne voulaient pas relever le défi du triple masque, Brewer a présenté une gamme de masques fabriqués en Chine similaires à la variété N-95 qui était tellement demandée dans les premiers mois de la pandémie, expliquant que l’inconfort était la preuve que les cinq couches la couverture du visage fonctionnait.

« Vous devriez vraiment voir la marque sur votre visage après l’avoir portée», A-t-elle jailli, au grand désarroi des réseaux sociaux utilisateurs dont les emplois les obligent à porter des masques toute la journée. Un fléau secondaire de « masque » et « Maskne«La prolifération de bactéries et de moisissures à l’intérieur des revêtements faciaux provoquant des éruptions cutanées et une peau sèche et squameuse a transformé le mandat de santé publique en cauchemar esthétique pour certains.

De nombreux autres utilisateurs ont roulé des yeux, se demandant si les gens étaient lentement entraînés à s’étouffer en utilisant des commandes Covid-19 de plus en plus drastiques.

Permet de suffoquer autant que possible nous-mêmes ffs lol – мι ¢ яσ σƒ тнє мα ¢ яσ (@DArnoldin) 27 janvier 2021

Sac en plastique efficace à 100%. – bouffée de ticky ticky (@ MZLAN1) 27 janvier 2021

C’est drôle que tu dises ça. pic.twitter.com/arLz1igcyV – Jubal Harshaw (@ JubalHarshaw13) 27 janvier 2021

Plusieurs ont poussé la suggestion à sa (il) conclusion logique.

Le double masquage est intelligent. Mais pas aussi intelligent que le triple-masquage, qui n’est en soi pas aussi efficace que le quadruple-masquage. Si vous en faites moins, vous n’êtes pas meilleur qu’un meurtrier. https://t.co/cskPSPQJCt – Scott Adams (@ScottAdamsSays) 26 janvier 2021

Mon nouveau masque fait tout! pic.twitter.com/h9Xi7d3u3s – Juste une autre Jenn (@ nogooddeed2) 27 janvier 2021

« Je vais 50 masques, je serai protégé de tout, « Un utilisateur plaisanté, tandis que d’autres ont évoqué un article sur Babylon Bee paru le même jour que le rapport de CNBC.

Le titre? «Triple Masker regarde les gens qui ne font que doubler le masque».

Même ceux qui soutenaient le port de masques en général ont soulevé un sourcil à propos de l’engouement pour les masques multiples, remettant en question la science de l’empilement sur les couvertures faciales et se demandant si quelqu’un en tirait des bénéfices financiers.

Combien de ces personnes ont investi dans des entreprises de masques? Si je devais passer 8 heures dans une pièce de personnes positives au COVID ne portant pas de masques, alors je pourrais porter 2-3 masques. – Orange Chill (@OrangeChill) 27 janvier 2021

Et quelques-uns ont fait valoir que Fauci et le reste de l’établissement de santé essayaient de sortir des résultats inférieurs à la moyenne des précédents mandats de masque.

Ils doivent simplement fabriquer de meilleurs masques, même s’ils reconnaissent qu’ils sont aussi inefficaces. – Joël 🏹 (@ BassPlaya26) 27 janvier 2021

Une étude danoise publiée en novembre a conclu que le port d’un masque ne faisait que peu de différence dans la transmission du virus, tandis qu’une autre publiée dans le journal The Lancet en janvier affirmait que c’était le cas.aide au contrôle”La propagation, et les scientifiques restent divisés sur la question.

