«Pas la réponse»: le plan de Rishi Sunak d’infliger une amende de 10 £ aux patients pour des rendez-vous manqués sous le feu

La proposition de Rishi Sunak d’introduire une amende temporaire de 10 £ pour les patients qui manquent les rendez-vous du NHS exacerberait les inégalités en matière de santé et aggraverait probablement l’arriéré, a averti un grand syndicat.

Dévoilant la politique, l’ancien chancelier, qui a du mal à revitaliser sa candidature pour le n ° 10 contre sa rivale Liz Truss, a déclaré que le NHS est “censé être gratuit au point d’utilisation, pas gratuit au point d’utilisation abusive”.

Environ 6,6 millions de patients attendaient des soins planifiés en mai, et l’équipe de M. Sunak a déclaré que s’attaquer aux 15 millions de rendez-vous manqués chaque année pourrait être une “instrumentation” pour remédier à l’arriéré.

Les patients qui manquent un rendez-vous pour la première fois bénéficieraient du doute, mais d’autres non-présentations entraîneraient des frais de 10 £ à chaque fois. Les médecins généralistes et les fiducies hospitalières pourraient utiliser leur “discrétion” dans des “circonstances exceptionnelles”, ont-ils ajouté.

La British Medical Association (BMA), cependant, a déclaré que la politique n’était pas la solution pour s’attaquer à l’arriéré croissant du NHS, affirmant qu’une amende de 10 £ pour avoir manqué un rendez-vous chez le médecin généraliste “aggraverait probablement les choses”.

Le professeur Philip Banfield, président du conseil de la BMA, a souligné que facturer aux patients les rendez-vous manqués «menacerait le principe fondamental selon lequel le NHS fournit des soins gratuits au point de besoin, pour tous».

“Bien qu’il soit frustrant lorsque les patients ne se présentent pas, les raisons pour lesquelles cela se produit devraient être étudiées plutôt que de simplement recourir à des punitions”, a-t-il ajouté.

« Pénaliser financièrement les patients a inévitablement un impact sur les plus pauvres et les plus vulnérables de la communauté. Cela peut les décourager de changer de réservation, exacerbant déjà les inégalités de santé qui s’aggravent et coûtant plus cher au NHS.

Le Dr Gary Howsam, vice-président du Royal College of GPs, a également déclaré que si les rendez-vous manqués sont « frustrants », facturer les patients « n’est pas la solution ».

Il a ajouté: «Cela changerait fondamentalement le principe selon lequel le NHS est gratuit au point de besoin et aurait probablement le plus d’impact sur nos patients les plus vulnérables – et cela ajouterait une autre couche de bureaucratie à un service de médecin généraliste déjà noyé dans la bureaucratie.

«Nous devons également nous rappeler que cela peut se produire pour de nombreuses raisons. Pour certains patients, les rendez-vous manqués peuvent être un signe que quelque chose de plus grave se passe et qu’une action de suivi est nécessaire.

« Pour certains, il s’agira d’une erreur humaine. Pour d’autres, en particulier si le rendez-vous était de longue date, il n’était peut-être plus nécessaire.

Wes Streeting, le secrétaire à la santé de l’ombre, a déclaré: «Le gadget de recherche d’attention de Sunak ne fera rien pour résoudre la pire crise de l’histoire du NHS. C’est une extrémité dangereuse du coin qui pénalisera les plus vulnérables et coûterait plus cher en administration qu’elle n’en augmenterait.

Annonçant la politique, M. Sunak a ajouté: «Les rendez-vous manqués représentent un coût important pour le NHS. Mais pire que le coût, c’est l’impact sur les autres patients qui attendent d’être vus.

« Tout le monde devrait pouvoir obtenir un rendez-vous avec son médecin généraliste, et ceux qui attendent de voir un consultant devraient être vus le plus tôt possible. Mais les millions de rendez-vous manqués font qu’il est plus difficile pour les gens d’obtenir les soins dont ils ont besoin.

«Sous mon gouvernement, il n’y aura jamais de frais pour les soins dans notre NHS. Mais je facturerai les personnes qui perdent un temps précieux au NHS en prenant des rendez-vous et en ne se présentant pas.