« Pas là pour l’argent »: pourquoi certaines familles poursuivent la Corée du Nord

La victoire récente la plus notable est peut-être l’affaire impliquant les parents d’Otto Warmbier, un étudiant américain décédé en 2017 après avoir subi une lésion cérébrale dans une prison nord-coréenne. Ils ont reçu plus d’un demi-milliard de dollars de dommages et intérêts l’année suivante. Et en 2021, le même tribunal a accordé 2,3 milliards de dollars aux membres d’équipage (et à leurs proches survivants) de l’USS Pueblo, un navire de la marine américaine qui avait été retenu en otage par la Corée du Nord pendant 11 mois en 1968.