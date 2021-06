« Pas la photo d’après-combat que j’avais en tête »: Ariane Lipski de l’UFC montre les cicatrices de la bataille de la défaite punitive au Montana De La Rosa

Lipski a échoué dans une rencontre littéralement meurtrière avec De La Rosa, après que la combattante texane ait réussi à emmener Lipski à plusieurs reprises sur le tapis avant de déclencher de violents barrages de coudes et de coups de poing qui ont ouvert plusieurs entailles striées sur son visage.

Après une punition prolongée, l’arbitre Keith Peterson est intervenu pour annuler le combat avec environ 30 secondes à jouer au deuxième tour, donnant à « The Queen of Violence » sa deuxième défaite consécutive dans l’Octogone – et la quatrième en six combats au total avec l’UFC.

La défaite de Lipski n’était certainement pas due à un manque d’efforts, et elle a tenté très tôt d’être à la hauteur de son surnom en commençant le combat à un rythme effréné et en mettant le plus de puissance possible dans chacun de ses coups.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ariane Lipski (@arianelipski)

La rusée De La Rosa était, pour la plupart au moins, capable d’éviter les frappes de recherche de chaleur de Lipski et a plutôt cherché des opportunités de traîner le combat au sol où ses coudes de faucheuse pourraient faire leur sale boulot – dont l’un a ouvert un profond coupure sur le visage de son adversaire.

De La Rosa a suivi un plan similaire dans le second, forçant finalement son chemin dans la monture et déclenchant la séquence de frappes qui a incité Peterson à intervenir.

Alors que De La Rosa était ravie de sa victoire, Lipski ne semblait pas trop découragée à la suite de sa dernière défaite, se rendant sur les réseaux sociaux pour montrer une série d’entailles et d’ecchymoses macabres sur son visage quelques minutes seulement après la rencontre punitive.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ariane Lipski (@arianelipski)

« Bien sûr, ce n’est pas l’image d’après-combat que j’avais en tête, mais c’est ainsi que la vie est : elle n’est pas seulement faite de moments heureux – les moments difficiles arrivent pour que nous puissions grandir« , a écrit Lipski sur Instagram.

« Ce n’est pas facile de retourner dans la cage après avoir été vaincu et après une fracture faciale, mais je suis revenu et l’ai fait plus fort, à la fois physiquement et psychologiquement. J’étais bien préparé, concentré et confiant ; cependant, je n’étais toujours pas en mesure de montrer mon évolution en lutte.

« J’ai eu le meilleur camp d’entraînement de tous les temps, j’ai grandi et évolué, je suis devenu plus mature et après avoir pleuré à cause de la déception et m’être demandé pourquoi mon moment de briller n’est pas encore arrivé, je me souviens de James 1:2-6: « Chers frères et sœurs, quand des problèmes de quelque nature que ce soit vous arrivent, considérez-le comme une occasion de grande joie. Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l’épreuve, votre endurance a une chance de grandir.’

« J’ai choisi ce métier et je l’embrasse, tous ses moments, les bons et ceux à apprendre.

« Je vais travailler et m’entraîner plus dur, répéter, faire des erreurs et bien faire les choses. Ensuite, la victoire viendra.«