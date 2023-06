Pas Kishan ! Harbhajan choisit une star qui aurait pu remplacer Bharat lors de la finale du WTC

L’équipe indienne sera privée des services de Rishabh Pant, le batteur vedette Wicektkeeper, lors de la prochaine finale du Championnat du monde de test (WTC). Pant a été impliqué dans un accident de voiture l’année dernière et est depuis sur la voie de la guérison. En son absence, KS Bharat gardera probablement les gants, avec le jeune Ishan Kishan comme gardien de guichet suppléant. En analysant l’équipe indienne, l’ancien spinner indien Harbhajan Singh pense que Wriddhiman Saha aurait pu remplacer KS Bharat en tant que gardien de guichet lors de la finale du WTC contre l’Australie.

« Non, je ne pense pas. KS Bharat joue pour l’Inde maintenant. Si c’était Wriddhiman Saha, alors je dirais oui, jouez-le. Il a plus d’expérience et c’est un meilleur gardien. Si KL Rahul était en forme, Je l’aurais également joué contre KS Bharat » l’Indian Express a cité Harbhajan comme disant.

Saha, qui a joué pour les Titans du Gujarat lors de l’IPL 2023 récemment conclu, n’a pas joué dans un match test pour l’Inde depuis février de l’année dernière.

Beaucoup pensaient que Saha, qui connaît un excellent IPL, recevrait une convocation pour le match unique, mais la sélection de Kishan a montré que le comité de Shiv Sunder Das est parti dans la continuité.

Une fois que Saha a été catégoriquement informé l’année dernière qu’il ne serait plus choisi pour le service national car ils voulaient quelqu’un de plus jeune en tant qu’adjoint de Rishabh Pant, il n’y avait aucune chance que le vétéran de bientôt 39 ans ait été nommé comme le remplacement.

L’équipe indienne pour la finale du WTC: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Ajinkya Rahane, KS Bharat (wk), Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Shardul Thakur, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Ishan Kishan (wk).

Joueurs en attente: Yashasvi Jaiswal, Mukesh Kumar, Suryakumar Yadav.