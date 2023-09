« Pas impressionné » – Conor Benn critique la victoire par élimination directe de Chris Eubank Jr contre Liam Smith et suggère que la blessure a joué un rôle clé alors qu’il appelle au combat ensuite

Conor Benn veut ensuite combattre Chris Eubank Jr après avoir éliminé Liam Smith lors de leur match revanche.

Eubank a réalisé une performance parfaite pour laisser tomber Smith à deux reprises en route vers une victoire par arrêt au dixième tour samedi soir.

2 Eubank a été excellent en se vengeant de Smith Crédit : Getty

2 Et ensuite, il veut Benn, qui est également prêt à se battre. Crédit : Mark Robinson/Matchroom

Cela signifiait qu’Eubank s’était vengé de Smith qui l’avait éliminé au quatrième round de leur premier combat plus tôt cette année.

Après le combat, Eubank a appelé Conor Benn, le duo devant se battre en octobre de l’année dernière, mais le combat a été annulé après que Benn a échoué à deux tests de dépistage de drogues.

Depuis lors, Benn a été impliqué dans ce scandale, mais récemment, il a planifié son retour sur le ring et Eubank pourrait être une option potentielle s’il est pleinement autorisé à se battre à nouveau.

Benn était au bord du ring pour assister à la dernière victoire d’Eubank et interrogé sur la performance, il a répondu : « Smith l’a fait bien paraître. Quoi, il vous faut dix rounds pour éliminer quelqu’un qui a une jambe cassée ? Je ne suis pas vraiment impressionné. «

Répondant à l’appel d’Eubank, Benn a déclaré : « Eubank, allons-y, il y a des affaires en suspens là-bas.

« On pouvait clairement voir que c’était une blessure, c’est tout. À 100 pour cent, on pouvait dire que Smith n’était pas lui-même. Ses tirs ne réussissaient pas, il n’était pas capable de s’écarter des tirs. Et c’est tout ce que c’était.

« Je ne pensais pas que c’était une performance impressionnante. Si vous avez un blessé là-dedans, saisissez-le, sortez-le de là. Si j’ai quelqu’un de blessé devant moi qui ne peut pas lancer de retour, ils ne voient pas la fin du tour.

« Il avait l’air mieux qu’avant, mais ce n’était pas tout. Smith lui a fait bien paraître ce soir.

« Je le mettrais en contact [Eubank] dans les quatre heures, je le lui mettrais tout de suite.

Interrogé sur un futur affrontement avec Eubank, Benn a répondu : « Nous pouvons le faire ensuite, pas de problème.

« Si le public le veut, alors je monterai à 160 livres sans problème, 147 livres, 154 livres, 160 livres, pas de problème, je monterai. »

Benn a ensuite été interrogé pour savoir s’il pouvait combattre Eubank avant la fin de l’année et il a répondu : « 100 pour cent ».

Benn a conclu en postant sur les réseaux sociaux : « Pas impressionné, c’est le rideau en quatre rounds si vous me combattez à 160 livres. »