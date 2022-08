Pas Hrithik Roshan et Saba Azad mais Sussanne Khan et son beau Arslan Goni vont bientôt se marier ? [Exclusive]

Sussanne Khan est actuellement dans la phase la plus heureuse de sa vie. Elle a trouvé l’amour en Arslan Goni et n’hésite pas à le partager avec le monde. Les tourtereaux laissent souvent leurs fans s’évanouir avec leurs photos de lovey-dovey. Alors que Sussanne, qui est la mère des enfants de Hrithik Roshan, a également partagé un excellent lien avec l’acteur malgré leur séparation et ils sont l’exemple le plus classe de la parentalité moderne. Pendant ce temps, BollywoodLife a appris que Sussanne est prête à franchir la prochaine étape de sa relation. En fait, Sussanne Khan a fermement soutenu Hrithik lors de sa bataille juridique avec l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut.

Sussanne est prête à franchir le pas, tandis que Hrithik a besoin de plus de temps

Une source proche de nous révèle : « Sussanne et Arslan sont très matures, et ils savent qu’ils veulent passer le reste de leur vie ensemble et qu’ils pensent au mariage. Tandis que Sussanne aussi a sérieusement pensé à se marier pour le deuxième fois. Même si le couple se marie, ce sera de la manière la plus subtile. Il n’y aura pas de grande fête et un mariage typique de Bollywood mais la dernière tendance qui est un simple shaadi”.

La source ajoute en outre : “Bien qu’il y ait eu un buzz selon lequel Hrithik Roshan prévoyait de se marier avec la chérie Saba Azad, le couple n’a pas encore décidé s’ils veulent franchir le pas. Mais c’est sûr que Sussanne qui est copains avec Saba et Hrithik sont sûrs de se marier et ils décident seulement quand”. Nous avons également contacté Sussanne pour commenter la même chose, mais elle est restée incapable de commenter.