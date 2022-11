“Pas grand intérêt” à aller de l’avant avec Northern Powerhouse Rail, déclare Grant Shapps

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a confirmé que la liaison ferroviaire Northern Powerhouse prévue avait été déclassée, ce qui porte un coup dur au programme de « mise à niveau » du gouvernement pour le nord de l’Angleterre.

L’annonce est intervenue après que Rishi Sunak a été averti par la CBI de ne pas saper la croissance en réduisant les dépenses en capital alors qu’il s’efforce de combler un trou de 50 £ dans les finances du gouvernement, avec des informations selon lesquelles il examine également la centrale nucléaire de Sizewell C dans le Suffolk.

Le plan initial d’une nouvelle ligne à grande vitesse entre Liverpool et Hull a été réduit par l’ancien Premier ministre Boris Johnson à une mise à niveau de la voie existante, avec un arrêt prévu à Bradford abandonné. Mais la décision a été annulée par Liz Truss, qui s’est engagée à construire intégralement le projet de 40 milliards de livres sterling.

Mais M. Shapps a déclaré aujourd’hui qu’il « n’était pas vraiment utile » d’aller de l’avant avec le plan complet alors que des améliorations de capacité et de vitesse pourraient être apportées plus rapidement par la mise à niveau plus limitée.

Il a déclaré à la BBC: «La ligne elle-même peut offrir un trajet de 33 minutes de Manchester à Leeds, quadrupler presque la capacité de cette ligne, et le faire sans avoir à attendre 20 ans supplémentaires au-delà de la livraison de ce que la mise à niveau peut faire.

“Il n’y avait pas vraiment d’intérêt à creuser de nouveaux tunnels à travers les Pennines.”

Le directeur général du Northern Powerhouse Partnership, Henri Murison, a déclaré plus tôt cette semaine que le retour au plan ferroviaire intégré de M. Johnson serait “un sérieux revers pour la mise à niveau”.

“Cela signifie qu’ils sont toujours en deçà de l’ambition du manifeste de 2019 sur lequel ils ont été élus”, a-t-il déclaré.

“Cela soulève de sérieuses questions sur leurs plans de croissance, étant donné que la piètre infrastructure de transport du Nord continue de peser sur notre économie et de freiner les investissements privés.”

Mais M. Shapps a insisté: “Ce n’est pas vrai de dire que nous ne tenons pas ce que nous avons dit que nous ferions pour niveler le nord.”