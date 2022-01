Pas grand-chose à l’étage et un vrai bazar en bas (pas Katie Price, sa maison)

MERCREDI soir, à 21 heures, sur Channel 4, Katie Price a commencé à parler.

Une heure plus tard, elle s’arrêta enfin.

Le manoir mucky est devenu une expression physique de toute l’agitation intérieure et des insécurités de Katie, qui sont vastes

Entre temps ? Il y avait un bourdonnement incessant de psychobabble, d’égomanie, d’insinuations et d’apitoiement sur soi, ponctué par l’étrange conseil de bricolage. Mais qu’est-ce que tout cela signifiait? Je n’en ai aucune idée, car je pense que vous auriez besoin d’une équipe de spécialistes du comportement, de médecins et de zoologistes pour pénétrer dans la caboche de cette fille.

Je pense, cependant, que nous pouvons fermement blâmer Katie Price’s Mucky Mansion on Clarkson’s Farm, une série Amazon qui était si brillante et drôle, les chaînes rivales sont maintenant prêtes à donner à peu près n’importe quelle célébrité avec quelques acres de pays de rechange et une carrière hiatus leur propre série fly-on-the-wall.

BBC1 a Kelvin’s Big Farming Adventure, Charlotte Church fait quelque chose avec son spa gallois sur un réseau marginal et Channel 4 a une épave de dix chambres dans le Sussex qui est presque aussi flattée par la description « mucky » que Katie par les mots « auteur, designer et militant politique ».

L’endroit est comme ** tout. Des voleurs ont saccagé toute la gaffe, Harvey a brisé les fenêtres, deux chiens et un cheval sont morts sur les lieux, deux petits amis ont probablement fui avant que la pourriture molle ne s’installe et comme Mucky Madam elle-même l’a admis : « Si je franchis cette porte d’entrée ça me donnerait de l’ann-ziety.

Ouais, putain d’Ann Ziety, la scorie.

L’endroit est devenu une expression physique de toute l’agitation intérieure et des insécurités de Katie, qui sont vastes, car l’équation de base en jeu ici est que plus elle se fait de travaux de restauration, moins elle est faite à la maison.

Dans la mesure où Katie ressemble maintenant à une version surprise d’Anneka Rice et il est souvent difficile de dire si le narrateur, James Thornton, et Katie font réellement référence à la maison ou à elle. « C’est vide, résonnant, froid et il faut le ramener à la vie. » (La maison.)

« Les planches en plastique de Katie doivent être retirées. » (La maison.)

« J’ai besoin de beaucoup de bois en bas. » (Certainement Katie.)

Le plan maintenant, bien sûr, est de restaurer l’une des anciennes horreurs (la maison) à son ancienne gloire avec l’aide des bricoleurs habituels et des chiens au hasard qui ont tendance à apparaître dans ces émissions.

La moitié de la joie, en fait, de Clarkson’s Farm était l’éclat de personnages comme Kaleb et Gerald, qui ont eu carte blanche pour en déchirer un nouveau à Jeremy, même si vous ne pouviez pas toujours comprendre un mot que certains d’entre eux disaient et ils avaient être sous-titré en allemand.

Katie, en revanche, a un constructeur qui souffre depuis longtemps appelé Steve, qui, à part le moment où elle a laissé tomber un pot de cheminée sur son toit, semble totalement indifférent au vacarme de cack qui se passe à côté de lui.

Katie n’a pas bougé, évidemment, parce qu’elle est trop repliée sur elle-même et traite une envie créative dans la conviction qu’en plus d’être « auteur, designer et militante politique », elle a aussi une touche de Laurence Llewelyn-Bowens à son sujet.

Tout ce que je peux dire à ce sujet, c’est que, comme le disent les architectes d’intérieur, Katie Price est un excellent tueur en série.

La première semaine, elle a apporté un couteau à des peluches, qui ont ensuite été montées dans la chambre de son fils Jett. La deuxième semaine, je suppose, elle fera la même chose à quelques ex-maris et les fera bourrer et monter dans sa propre chambre.

Je ne verrai peut-être pas cela se produire, car, comme Steve, je m’étais éloigné parce que le processus de relooking n’était pas à moitié aussi intéressant que les questions soulevées par cette émission.

Par exemple, même en tenant compte de ses frais de comparution de 45 000 £, comment quelqu’un avec autant de dettes que Katie peut-il se permettre toute cette reconstruction ?

Katie ressemble maintenant à une version surprise d’Anneka Rice

Et que diable fait-elle même sur Channel 4, un radiodiffuseur public dont le but déclaré est de «représenter des voix inouïes»?

Naïvement, j’avais pensé que le fait que My Crazy Life de Katie soit passé de Sky Living à Quest Red, avant de disparaître complètement, signifiait que la voix la plus entendue de Grande-Bretagne était sur le point de connaître une obscurité totale et bien nécessaire.

Channel 4, cependant, semble être en proie à une horrible crise de la quarantaine, survivant à la titillation des années 80 (Allaiter mon petit ami, etc.) tout en régurgitant les idées et les rebuts des autres comme Katie Price.

Bêtement, certains de ses employés seniors peuvent également être ravis que la sortie de Mucky Mansion ait coïncidé avec l’arrestation de Katie, soupçonnée d’avoir enfreint une ordonnance d’interdiction, dans la conviction que cela les rendra énervés, plutôt que désespérés, applaudis et dans un besoin urgent. de la privatisation.

Enfer, ils sont tellement trompés qu’ils pourraient même envisager une autre série.

« Est-ce que Mucky Mansion sera la maison de Katie Price pour toujours? » le spectacle s’est demandé à haute voix mercredi.

En ce moment? J’aimerais penser qu’il y a plus de chance que ce soit Monster Mansion.

Trigger plot un peu raté

Ce qui manque à Trigger Point pour le moment, c’est une vraie tension, des personnages pleinement formés, des lieux alternatifs, des histoires de fond ou, en fait, toute histoire au-delà des bases absolues.

Une erreur TACTIQUE d’ITV lors de l’édition de samedi de The John Bishop Show, où ils ont affiché une horloge « Countdown to Trigger Point » en haut de l’écran, plutôt qu’un « Countdown to the end of The John Bishop Show ».

Ce qui est un peu dur, peut-être.

John n’est pas pire pour animer une émission de discussion que, disons, le prochain gagnant du concours et probablement un peu mieux que Davina McCall. Mais cela a contribué à créer un air d’attente déraisonnable autour de Trigger Point, qui semble être un drame procédural policier parfaitement utilisable supervisé par le producteur exécutif Jed Mercurio, de la renommée de Line Of Duty, qui a arraché quelques performances décentes à Vicky McClure et Adrian Lester en tant que deux experts en déminage de la police, Lana Washington et Joel Nutkins.

Ce qui manque à Trigger Point pour le moment, c’est une vraie tension, des personnages pleinement formés, des lieux alternatifs, des histoires de fond ou, en fait, toute histoire au-delà des bases absolues.

Une cellule terroriste organisée de l’Est de Londres a posé trois bombes et enfermé dans le coffre de sa voiture un truand gémissant appelé Phelan. Selon les témoins, ils parlaient également « anglais et arabe », ce qui a suscité une question de Washington et probablement un haussement d’épaules entendu de la part de quiconque a regardé Screw ou EastEnders récemment.

« Tu penses que c’est islamiste ?

Quoi? A la télé ? Je rassemblerais d’abord les suprémacistes blancs locaux, si j’étais vous. Cela vous fera probablement gagner du temps.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

LE maillon faible, Romesh Ranganathan : « Quel B est un nom commun pour les gardiens Yeoman qui gardent la tour de Londres ?

Chunkz : « Contrôle des frontières ».

Romesh: « Selon un proverbe commun, un oiseau dans la main en vaut deux dans le quoi? »

Jamie Laing : « Poche ».

Tipping Point, Ben Shephard : « Célèbre utilisé par Sir Francis Drake, The Golden Hind était quel mode de transport ? »

Stuart : « Voiture ».

Tipping Point, Ben Shephard : « La scène musicale de Madchester était le plus étroitement associée à quelle ville du nord-ouest de l’Angleterre ? »

Bernie : « Newcastle ».

D’ailleurs, pendant ces très brefs moments où Football Focus ne sermonne plus les fans sur le sexisme et le racisme, trois lettres sont venues au premier plan et c’est . . . ah, c’est quoi l’expression ?

Ashley Williams : « C’est bien pour l’ADN de votre club d’aller du haut vers le bas. »

Rachel Brown-Finnis: « Southampton a cet ADN dans toutes les tranches d’âge. »

Rachel Brown-Finnis : « Il n’y a pas d’ADN à Everton. »

Ashley Williams: « Vous parlez d’Everton ayant un ADN, Leeds a un ADN défini. »

La bêtise, c’est dans l’ADN de Football Focus.

La multimillionnaire Charlotte Church a déclaré lundi à This Morning: « Je suis socialiste »

Audacieusement, se mettant elle-même et son nouveau spa de bien-être sur le même piédestal que le NHS, la multimillionnaire adorablement effacée Charlotte Church a déclaré lundi à This Morning: «Je suis socialiste. Il s’agit de retirer une maison de la propriété privée et d’en faire quelque chose qui guérit et pour les gens, voyez-vous ce que je veux dire ? »

Super! C’est gratuit alors ? Déposez-moi pour un mois de chants et d’aromathérapie en septembre, Charl.

De belles idées sportives

Paroles sages de Paul Merson

PAUL MERSON : « Si nous nommions tous un joueur qui joue chaque fin de semaine, nous dirions tous Rudiger et le gardien. Ensuite, nous dirions Mount.

Michael Dawson: « Declan Rice est l’article fini et il ne peut que s’améliorer. »

Clinton Morrison : « Je ne sais pas pourquoi Benitez est allé à Everton. Je sais pourquoi il est parti. De l’argent. »

Irritations aléatoires de la télévision

TOUTES les atrocités dansantes réalisées au nom de Robert Burns dans Steph’s Packed Lunch.

La fascination macabre et étrange qu’ITV et la BBC ont pour le meurtrier de masse Dennis Nilsen. A Question Of Sport détruisant son propre USP avec des réservations comme Will Mellor.

Les présentateurs de Good Morning Britain confondent leur jubilation politique avec de la compassion. Et Football Focus de samedi consacrant plus de 12 minutes à une discussion sur le sexisme des supporters tout en n’ayant apparemment pas une seconde de libre pour mentionner la demi-finale de la Coupe Arsenal / Liverpool EFL en milieu de semaine.

Exactement le genre d’auto-indulgence monstrueuse qui continuera d’être financée par les mêmes personnes que la BBC abhorre si clairement jusqu’à ce que quelqu’un ait les couilles de supprimer les frais de licence.

CLARIFICATION: Celebs Go Dating, Chloe Brockett de Towie: « Je ne sais pas pourquoi je suis toujours célibataire, je suis de race, chéri. »

Chloé, Chloé. Vous êtes Pedigree CHUM.

Jeux olympiques d’HIVER, alerte drôle de nom étranger : Kong Fanying. Un skieur chinois et également le titre de travail original de Skull Island.

Télévision Or

RED ELVIS : The Cold War Cowboy (Sky Documentaries). Les beaux survivants de BBC2: Portraits de l’Holocauste.

L’admirable Jay Blades: Apprendre à lire à 51 ans. Et la meilleure émission de 2022 à ce jour, le drame policier de BBC1 The Responder, où un casting exceptionnel est brillamment dirigé par Martin Freeman en tant qu’agent d’intervention d’urgence Chris Carson, qui, en plus d’être dans thérapie et dette envers le gangster local, doit faire face à la recherche de cadavres qui sont morts en regardant Escape To The Country. Ce qui n’est PAS la voie que j’aimerais suivre. A Place In The Sun, avec Laura Hamilton, peut-être. Mais s’il vous plaît, mon Dieu, ne vous échappez pas à la campagne.

Sosie de la semaine

Prince Andrew, à gauche, et le Fat Controller

Le gagnant de CETTE semaine est Prince Andrew et The Fat Controller. Envoyé par Ingrid North.

