La plus haute cour du Brésil a statué que les citoyens peuvent être légalement «tenus» de prendre un vaccin contre le coronavirus, jetant le terrain pour des «sanctions» pour ceux qui refusent le coup, malgré les objections véhémentes du président Jair Bolsonaro.

La Cour suprême fédérale (STF) a statué jeudi 10-1 que les gouvernements à tous les niveaux peuvent imposer des sanctions à quiconque refuse de prendre un vaccin, leur permettant, entre autres mesures, d’interdire aux citoyens l’accès à certains lieux publics. Alors que le juge Ricardo Lewandowski a noté dans son opinion majoritaire que « forcé » les vaccinations seraient inconstitutionnelles, a-t-il déclaré, les responsables locaux, étatiques et fédéraux pourraient imposer des restrictions aux non-vaccinés.

«Chaque Brésilien aura l’obligation de se faire vacciner, ce qui ne veut pas dire qu’il pourrait être contraint de se faire vacciner», a déclaré le juge Alexandre de Moraes.

Obligatoire ne veut pas dire cela. Obligatoire signifie que tout non-respect entraînera une sanction.

Le tribunal a également déterminé dans une autre affaire jeudi que les parents sont tenus de vacciner leurs enfants, rejetant un appel qui plaide pour des exemptions fondées sur des convictions philosophiques, religieuses ou morales.

Aussi sur rt.com Le Brésil dit que Pékin n’est « pas transparent » quand il a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 de fabrication chinoise

Alors que Bolsonaro s’est engagé à mettre le vaccin contre le coronavirus à la disposition du public une fois que les régulateurs brésiliens donneront le feu vert à l’une des vaccinations à l’étude, il a rejeté vocalement la campagne de vaccination obligatoire, suggérant que les citoyens pourraient être placés sous « assignation à domicile » pour refuser le jab, entre autres restrictions.

«Personne ne peut forcer quiconque à se faire vacciner. Nous avons affaire à des vies, où est notre liberté? » il a dit suite à la décision du tribunal, ajoutant plus tard: « Qu’est-ce que [the court] décider? Si vous n’obtenez pas de vaccin, moi, le président de la république, les gouverneurs, les maires, je peux vous imposer des mesures restrictives.

Vous ne pouvez pas obtenir de passeport, vous ne pouvez pas obtenir de permis de conduire. Vous pouvez être assigné à résidence, regardez comme c’est beau. Assignation à domicile.

Le président a également insisté sur le fait qu’il ne serait pas vacciné lui-même, affirmant qu’il était déjà immunisé contre le virus après l’avoir contracté plus tôt cette année, tout en soulignant également les effets secondaires indésirables potentiels et l’absence de responsabilité légale pour les développeurs de vaccins.

«Là, dans le contrat Pfizer, il est clair qu’ils ne sont responsables d’aucun effet secondaire. Si vous devenez un alligator, c’est votre problème » il a dit. «Ce qui est pire, c’est la falsification du système immunitaire des gens.»

Aussi sur rt.com Plus de questions que de soulagement: le plan de vaccination du Brésil promet un coup à moins d’un quart de la population, pas de calendrier fixé

En l’absence de vaccin actuellement approuvé dans le pays, les autorités brésiliennes n’ont pas encore fixé de date pour un déploiement de masse. Le plan de vaccination le plus récent du gouvernement, publié la semaine dernière, a été accueilli avec scepticisme après avoir suggéré que moins d’un quart de la population du pays, qui compte 210 millions d’habitants, recevrait des doses lors de la campagne de vaccination initiale. Cependant, avec un récent sondage suggérant qu’environ 22% des Brésiliens sont opposés à la prise du vaccin, on ne sait pas combien de sceptiques suivraient l’exemple du président et refuseraient catégoriquement le coup, risquant ainsi les sanctions autorisées par la décision de justice de jeudi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!