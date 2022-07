Pas facile de répondre aux attentes des fans à chaque fois : Mirabai Chanu

L’haltérophile Saikhom Mirabai Chanu, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, estime qu’il n’est pas facile pour elle de répondre aux attentes des fans à chaque fois.

Cependant, l’athlète de 27 ans de Manipur a exprimé l’espoir qu’elle ne décevrait pas les gens avec sa performance aux prochains Jeux du Commonwealth.

L’Inde a été la plus performante en haltérophilie en 1990, 2002 et 2018 et l’équipe forte de 15 membres dirigée par Chanu espère à nouveau répéter sa séquence de victoires à Birmingham.

Mirabai a ensuite battu le record des Jeux en route vers la médaille d’or au CWG 2018 à Gold Coast et tous les yeux seront rivés sur elle pour remporter la médaille d’or grâce à sa performance à Tokyo 2020.

L’un des athlètes les plus décorés d’Inde, Mirabai s’est engagé à rendre le pays fier avec une autre performance exceptionnelle lors du prochain événement phare.

« Je sais ce que veulent les fans. Je ferai de mon mieux pour bien faire dans le CWG. J’ai beaucoup travaillé sur ma formation globale. Après Tokyo, je me suis concentré principalement sur ma technique et pour l’instant je ne peux que vous assurer que tout va bien avec mon entraînement et ma technique. J’ai beaucoup travaillé là-dessus. J’espère donc obtenir de meilleurs résultats », a-t-elle déclaré à IANS.

L’Inde est le deuxième pays le plus titré de l’histoire des Jeux du Commonwealth avec 125 médailles dans ce sport. Seule l’Australie (159) a remporté plus de médailles que l’Inde en haltérophilie au CWG.

“Le CWG est relativement plus facile car de nombreux haltérophiles de classe mondiale de Chine et de Corée du Nord n’y participent pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de concurrence. Je ferai de mon mieux pour aller au-delà de mon record personnel. Je dois donner ma meilleure performance en gardant à l’esprit les futurs tournois », a-t-elle déclaré.

Grâce à ses performances constantes, Mirabai s’était qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio. Cependant, sa performance à Rio n’a pas été à la hauteur des attentes. Elle n’a pas réussi à soulever le poids dans les trois tentatives d’épaulé-jeté.

Laissant derrière lui la débâcle de Rio, Mirabai a brillamment performé aux Championnats du monde 2017 à Anaheim, en Californie, soulevant un total de 194 kg (85 en arraché et 107 en épaulé-jeté), ce qui était un record de compétition.

Elle a établi le record du CWG en 2018 (dans la catégorie 49 kg) pour l’arraché (86 kg), l’épaulé et l’erk (110 kg) et le total (196 kg). À Birmingham, elle concourra pour battre son propre record du monde.

« Le CWG de Birmingham, c’est aussi la préparation des JO de Paris. Après cet événement, je dois commencer à me préparer pour la qualification olympique. Le CWG m’aidera à rectifier ma faiblesse. J’espère donc un bon spectacle.

« Je voulais tester tout le travail que j’ai fait pour améliorer mon snatch. C’est comme une épreuve pour moi. Je veux voir à quel point je me suis amélioré. Cela m’aidera à faire mieux dans d’autres épreuves et bien sûr aux Jeux de Paris », a-t-elle ajouté.

