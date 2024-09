« Pas étonnant que nous ayons rompu dix fois. Nous sommes fous. »

Dave Navarro était de bonne humeur lorsqu’il a parlé à Kyle Meredith plus tôt cette année. Jane’s Addiction avait retrouvé le bassiste original Eric Avery, et ils étaient en pleine tournée américaine avec Love and Rockets. « On se croirait à l’époque des débuts du groupe, à la fin des années 80, au début des années 90 », a déclaré Navarro, en repensant à leurs performances épurées sans la production surfaite habituelle. La conversation, parsemée de son humour caractéristique, est passée des réflexions sur les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale aux influences musicales de Daniel Ash et David Gilmour.

Cependant, alors que l’énergie de la tournée semblait optimiste, les choses en coulisses étaient plus turbulentes. Quelques semaines à peine après cette interview, des rumeurs ont fait état d’une violente dispute sur scène entre Navarro et le leader du groupe Perry Farrell, qui a conduit à une nouvelle rupture. « Nous nous sommes séparés 10 fois », a déclaré Navarro lors de l’interview, préfigurant la rupture. « Pas étonnant, nous sommes fous. » Alors que les tensions montaient, le groupe s’est à nouveau fracturé, laissant les fans s’interroger sur leur avenir.

La relation de Navarro avec Jane’s Addiction a toujours été tumultueuse. Il l’a admis, en disant : « Je pense que le fait d’avoir un peu de volatilité au sein du groupe est ce qui le rend original. » En effet, cette volatilité a été un thème constant tout au long de leur carrière, avec de multiples ruptures et réconciliations au fil des ans. Mais Navarro a toujours été franc sur les défis. Il a parlé de l’évolution du groupe vers une approche plus orientée vers la production ces dernières années, admettant : « Je ne pense pas que nous l’ayons fait de la bonne manière au cours des 20 dernières années. » Il a blâmé les distractions, y compris son passage à la télévision avec Maître de l’encrepour diluer l’essence du groupe.

La récente séparation du groupe est due aux tensions qui rendent leur musique si électrique. Jane’s Addiction, un groupe né d’influences disparates, a toujours prospéré grâce à ses contradictions. Navarro, avec son amour du shredding et des solos de guitare complexes, venait d’un milieu speed metal, tandis que les sensibilités gothiques et punk de Farrell offraient un contraste saisissant. « Nous ne pouvions pas faire ce qu’ils faisaient, et ils ne pouvaient pas faire ce que nous faisions », a déclaré Navarro à propos de leurs débuts, expliquant comment le mélange d’influences musicales est devenu leur force.

Navarro était particulièrement enthousiasmé par leur nouveau matériel, qui comprend les titres « Imminent Redemption » et « True Love ». Il était fier des chansons, notamment en raison de leur structure différente. « Il y a un refrain. Boom. Un refrain », a-t-il ri, soulignant que Jane’s Addiction avait toujours été plus axé sur les refrains que sur les refrains traditionnels. Il a décrit le caractère hypnotique de leur musique, avec des chansons comme « Three Days » et « Jane Says » évitant la structure typique couplet-refrain au profit d’un son plus ambiant et répétitif. « Il s’agit de créer un sentiment », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de déchirer et de maîtriser. »

Pour Navarro, c’est ce côté expérimental qui a permis à Jane’s Addiction de rester convaincant, même lorsque leur dynamique personnelle s’est effondrée. Il a souligné que, lors des concerts, le groupe prolongeait souvent des chansons comme « Three Days » et « Kettle Whistle » en de longs morceaux improvisés. « Certains soirs, Three Days dure sept minutes, d’autres, douze », a-t-il expliqué. Ces moments d’imprévisibilité étaient ceux où Navarro se sentait le plus connecté à la musique. « Nous ne savons pas ce que nous faisons », a-t-il admis. « Et c’est comme ça que ça devrait être. »

Malgré ces moments de magie musicale, Navarro a reconnu que les choses pouvaient mal tourner. « Certains soirs, on se retrouve dans la boue », a-t-il dit, en faisant référence à une mauvaise prestation occasionnelle. La clé, a-t-il insisté, était de rester dans l’instant présent et de laisser tomber les erreurs. « Avant, je faisais des erreurs et j’étais énervé pendant le reste du spectacle », a-t-il dit. « Maintenant, je laisse tomber. Personne ne s’en aperçoit de toute façon. »

Cette flexibilité est quelque chose que Navarro a appris au cours de ses 35 années sur scène. Il l’a comparée à la rigidité des fans qui écoutent la musique live à travers l’écran de leur téléphone. « Vous regardez déjà le spectacle à travers un petit écran. Si vous regardez aussi les clowns faire des saltos arrière derrière nous, comment allez-vous avoir une réaction émotionnelle ? », a déploré Navarro.

Pourtant, Navarro semble avoir trouvé la paix avec le chaos, du moins musicalement. « Le gars original est de retour », a-t-il déclaré à propos d’Avery. « Il a écrit les lignes de basse qui sont les parties les plus accrocheuses des chansons. Sa façon de jouer est juste différente. C’est le sentiment original. » Ce sentiment original – la crudité, l’imprévisibilité – est ce qui a fait la grandeur de Jane’s Addiction au départ. Et c’est ce que Navarro semble poursuivre, même si le groupe s’effondre une fois de plus.

Mais si Jane’s Addiction est connu pour quelque chose, c’est pour sa capacité à renaître de ses cendres. Comme l’a dit Navarro lui-même : « Quand ça arrive, ça en vaut la peine. » Pour l’instant, les fans devront attendre de voir si cette dernière séparation marque la fin ou juste un autre chapitre de la longue et imprévisible histoire du groupe.

