"Pas entendu parler de ces fêtes," M Kharge se moque de la rencontre NDA. Ce que le Premier ministre a dit

Le Premier ministre Narendra Modi, s’adressant à une méga réunion de 39 partis de la NDA à Delhi ce soir, a critiqué le chef du Congrès Mallikarjun Kharge pour sa remarque « même pas entendu parler de nombreux partis ». « Aucun parti n’est grand ou petit dans la NDA », a déclaré le Premier ministre.

« La NDA n’est pas une alliance de contrainte mais de contribution. Aucun parti n’est grand ou petit dans cette alliance », a déclaré le Premier ministre Modi, ajoutant que « le BJP a obtenu la majorité en 2014 et 2019 mais le gouvernement a été formé par la NDA ».

Aujourd’hui était une journée de grandes réunions. Alors que l’alliance de l’opposition de 26 partis a conclu sa réunion de deux jours à Bengaluru, une autre méga réunion de 39 partis de l’Alliance démocratique nationale a commencé à Delhi.

L’alliance de l’opposition qui affrontera la NDA au pouvoir lors des élections de 2024 à Lok Sabha s’appellera Indian National Developmental Inclusive Alliance – INDE – a déclaré M. Kharge après la rencontre.

Ciblant la réunion de l’alliance dirigée par le BJP, il a déclaré : « Nous n’avons même pas entendu les noms de nombreux partis ».

Dans une résolution adoptée lors d’une réunion convoquée par le BJP, 39 partis font pleinement confiance au leadership du Premier ministre Modi pour obtenir un mandat plus important lors des élections de 2024 à Lok Sabha qu’en 2019.

Le Premier ministre Modi a critiqué le nouveau front de l’opposition, affirmant que les alliances fondées sur la négativité n’ont jamais réussi et affirmant que la NDA reviendrait au pouvoir pour un troisième mandat consécutif, remportant plus de 50% des voix.

La réunion a vu la présence d’une foule d’alliés existants et nouveaux du BJP alors que le parti au pouvoir a fait des heures supplémentaires ces dernières semaines et mois pour sceller de nouvelles alliances et reconquérir ceux qui avaient quitté le cartel au pouvoir.