À présent, toute personne disposant d’une connexion Internet serait au courant du fiasco de la « Gorilla Glue Girl », un incident lorsqu’une femme nommée Tessica Brown a remplacé sa laque habituelle par Gorilla Glue, une décision qui l’a amenée à subir une chirurgie capillaire à Los Angeles.

N’apprenant rien de l’incident ci-dessus, une autre TikToker nommée Avani Rreyes a atterri à l’hôpital, affirmant qu’elle avait appliqué « accidentellement » l’adhésif puissant dans ses cheveux et ne pouvait pas l’enlever.

Avani Reyes, une créatrice de contenu sur TikTok avec plus de 459000 abonnés a publié des vidéos déclarant qu’elle ne savait pas quoi faire, car c’était un accident et qu’elle ne voulait pas mettre Gorilla Glue dans ses cheveux. Essayant d’expliquer sa situation difficile, Rayees a partagé plusieurs vidéos d’elle. Dans l’un des clips, on peut la voir en train d’essayer de peigner ses cheveux solides coincés, mais en vain à cause de la rigidité.

Reyes a expliqué qu’elle avait appliqué de l’huile de noix de coco en essayant de retirer l’adhésif, mais sans succès. Finalement, elle a dû se précipiter à l’hôpital pour obtenir de l’aide médicale. Avani peut être vue assise dans sa voiture où elle ajoute que son cuir chevelu est brûlant, elle doit donc se rendre à l’hôpital pour l’enlever alors qu’elle essayait de la laver et qu’elle ne s’est pas détachée.

L’erreur de Reyes est survenue une semaine après que la femme de Louisiane Tessica Brown est devenue virale lorsqu’elle a changé sa laque pour les cheveux avec la colle de force industrielle. Les téléspectateurs ne sont pas impressionnés par Reyes, l’appelant en disant qu’elle essaie d’obtenir ses 15 minutes de gloire.

Un grand nombre de téléspectateurs la critiquent pour « l’accident », l’un des utilisateurs a demandé si elle se moquait simplement de l’autre personne qui avait fait cela ou si cela s’était vraiment produit. La personne a dit que c’était mal et qu’elle a gaspillé le temps du personnel de l’hôpital.

Reyes a également mis en place une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour une chirurgie capillaire, tout comme Brown l’a fait à Los Angeles. Elle a raconté comment une personne généreuse a contribué 3 000 $ pour son opération et a par la suite remercié tout le monde pour son soutien.