Pas encore! Le maire de Washington DC repéré sans masque lors d’une fête de mariage après l’entrée en vigueur de son mandat de masque d’intérieur – RT USA News

Peu de temps après avoir été qualifiée d’hypocrite pour une photo sans masque à la veille de son propre mandat de masque, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a été accusée d’avoir assisté à une fête de mariage sans se couvrir le visage.

Sur une photo obtenue par le Washington Examiner, Bowser peut être vu assis à une table dans une pièce remplie d’invités en grande partie sans masque et sans masque. Le maire ne semble ni manger ni boire.

La plupart conviendront qu’il est déraisonnable que les gens mettent des masques entre chaque bouchée et gorgée, mais il y a de bonnes questions sur la conformité du maire avec son propre mandat. De plus, les photos montrent une partie de danse sans masque du mariage, où les gens ne semblent pas manger/boire. https://t.co/ssNBcHZ1KZ – Evan Lambert (@EvanLambertTV) 1 août 2021

La photo a été prise lors d’un dîner qui a suivi une cérémonie de mariage sur le toit que le maire a officiée samedi, a confirmé le bureau de Bowser dans une déclaration à Fox 5 dimanche.

« Le maire portait un masque à l’intérieur conformément au mandat, et les organisateurs et le personnel du site ont travaillé pour créer un environnement sûr pour le personnel et les invités. » dit le bureau.

La déclaration a noté que les gens devraient se masquer « dans les lieux publics intérieurs pour vous protéger, vous, vos proches et vos voisins. » Lorsqu’on lui a parlé de la photo, qui montre que Browser affichait apparemment la réglementation, le bureau a insisté sur le fait que si le maire avait effectivement été repéré à l’intérieur sans masque, la photo devait avoir été prise « pendant le dîner à l’intérieur, quand elle mangeait ou buvait. »

Le mandat de masque d’intérieur de Bowser est entré en vigueur le 31 juillet à 5 heures du matin, ce qui signifie que le rassemblement entre dans son champ d’application. Cela contraste avec une autre sortie à laquelle le maire a assisté vendredi, où elle a posé pour une photo de groupe avec le comédien Dave Chappelle. La photo a été prise quelques heures seulement avant l’entrée en vigueur du nouvel ordre exigeant que toutes les personnes, quel que soit leur statut vaccinal, portent des masques à l’intérieur.





Bien qu’aucun mandat de masque n’était en place à l’époque, les organisateurs ont exigé que les visiteurs se masquent quand même. La photo elle-même a été tournée par les conservateurs, qui ont accusé Bowser de se moquer de ses propres conseils.

Ajoutant de l’huile sur le feu, un autre photo prise vendredi la montrait assister à une célébration sans masque de son prochain anniversaire.

Dans la déclaration de dimanche, le bureau de Bowser n’a pas abordé la controverse de Chappelle, mais a noté que la photo de la fête d’anniversaire avait été prise à l’extérieur, tout en balayant les médias conservateurs.

