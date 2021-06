‘Pas encore’: le golfeur Jon Rahm prend la tête de l’événement US PGA Tour avant d’apprendre qu’il a Covid à la télévision en direct (VIDEO)

Rahm a égalé le record du parcours avec une superbe ronde de 54 samedi, établissant une avance de six coups dans le processus – mais la joie du joueur espagnol s’est rapidement transformée en frustration après avoir été informé qu’il avait été éliminé du tournoi après avoir rendu un test positif. pour Covid-19 quelques instants après avoir terminé son tour.

Le PGA Tour a été informé que Rahm avait été en contact étroit avec un cas confirmé de Covid mais on lui a dit qu’il était éligible pour jouer tant qu’il retournait des tests négatifs quotidiens.

Chacun de ses tests tout au long de la semaine était revenu négatif jusqu’à ce que le test qu’il a passé samedi matin se soit révélé positif, ce qui a conduit à l’incident dramatique qui a été diffusé à travers le monde.

Moment télévisé surréaliste alors que le leader des six temps Jon Rahm apprend qu’il a été testé positif pour COVID et Jim Nantz essaie de comprendre sans savoir ce qu’on a dit à Rahm pic.twitter.com/WvD6LmAlxs – Timothy Burke (@bubbaprog) 5 juin 2021

Réflexions après le tour d’aujourd’hui pic.twitter.com/gWkBAWE42F – Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) 6 juin 2021

Après avoir terminé le 18e d’un tour qui comprenait un trou d’un coup samedi matin, Rahm a été informé que ses efforts étaient vains et qu’il allait être rayé du tournoi – et il a été vu dans les images en disant « pas encore » aux fonctionnaires.

« C’est l’une de ces choses qui se passe dans la vie, l’un de ces moments où la façon dont nous réagissons à un revers nous définit en tant que personnes« , a-t-il écrit en ligne après l’incident dramatique.

« Je suis très reconnaissant que toute ma famille et moi allons bien. Je prendrai toutes les précautions nécessaires pour être en sécurité et en bonne santé, et j’ai hâte de retourner sur le terrain de golf dès que possible.

« Merci à tous les fans pour leur soutien et j’ai hâte de regarder l’épreuve de force demain après-midi avec vous tous.«

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Jon Rahm Rodriguez (@jonrahm)

Les règles du PGA Tour dictent que les joueurs vaccinés qui ont passé le cycle post-jab de deux semaines ne sont pas soumis à des tests pour les contacts étroits avec les cas de Covid, avec Andy Levinson, le vice-président du tour et personne qui a mis en œuvre le Covid-19 protocoles de sécurité, annonçant que « au nord de 50 pour cent » des joueurs avaient été complètement vaccinés.

Il n’est pas clair à ce stade si Rahm avait reçu une vaccination, et il n’a pas non plus fait référence à le faire dans sa déclaration.

La disqualification de Rahm signifie que Patrick Cantlay et Collin Morikawa se battront pour la tête dimanche, tous deux commençant à 12 sous. Cantlay, cependant, a déclaré que ses pensées allaient à Rahm et que l’Espagnol avait pleinement gagné l’avance qu’il avait établie avant son élimination.

« C’est en quelque sorte la pire des situations pour que quelque chose comme ça se produise et il a joué super bien aujourd’hui et c’est juste – c’est vraiment dommage, » il a dit.

Le malheur de Rahm est survenu après l’un des tours les plus constants de sa carrière, apparaissant en excellente forme sur les neuf derniers tout en réussissant six birdies en huit trous, égalant le record de Memorial pour la plus grande avance après 54 trous depuis que Tiger Woods a obtenu le même score 21 il y a des années.

Je me sens très mal pour Jon Rahm. Il a joué au golf absolument brillant cette semaine. Jon a su dès lundi qu’il était entré en contact étroit avec une personne testée positive au COVID, et il a suivi tous les protocoles du PGA TOUR en ce qui concerne la recherche des contacts. – Jack Nicklaus (@jacknicklaus) 5 juin 2021

Rahm, qui a raté l’occasion de terminer premier du classement mondial, entrera désormais dans une période d’auto-isolement pendant 10 jours.

« Je me sens très mal pour Jon Rahm. Il a joué au golf absolument brillant cette semaine », a déclaré Jack Nicklaus, qui est l’organisateur du tournoi.

« Au nom du tournoi commémoratif, nos pensées vont à Jon et à sa famille, ainsi qu’à tous les mécènes qui ont assisté à une ronde spectaculaire de Jon, seulement pour être annulés par cette horrible pandémie que notre monde continue de subir. »

Rahm est désormais le quatrième joueur à être testé positif pour Covid-19 au milieu d’un tournoi depuis le retour du Tour l’année dernière, et le premier cas asymptomatique qui a été découvert dans le cadre des directives de recherche des contacts.