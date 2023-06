« Pas encore fait »: Toni Kroos signe une prolongation de contrat au Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé mercredi que le milieu de terrain allemand Toni Kroos avait signé une prolongation de contrat d’un an, qui le maintiendra au club jusqu’en juin 2024.

« Le Real Madrid CF et Toni Kroos ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui le verra rester avec le club jusqu’au 30 juin 2024 », a confirmé le site officiel du club.

Kroos, 33 ans, entamera sa 10e saison avec l’équipe après que les deux équipes ont convenu de prolonger son contrat jusqu’à la campagne 2023-24.

Le joueur allemand, qui a pris sa retraite internationale en 2021, a fait 417 apparitions pour Madrid.

Kroos a été transféré au Real Madrid en 2014 en provenance du Bayern Munich. Depuis lors, il a fait 417 apparitions, devenant l’Allemand avec le plus grand nombre de matchs joués pour le club et a remporté quatre titres en Ligue des champions et trois titres en Liga.

Bien qu’il y ait eu de légers doutes quant à la volonté de Kroos de prolonger son contrat en raison de l’intérêt de l’Arabie saoudite, le joueur de 33 ans a choisi de rester avec le club.

Cependant, il est susceptible d’avoir un rôle réduit la saison prochaine suite à la signature de 103 millions d’euros de Jude Bellingham. Il est devenu le troisième joueur signé par le Real Madrid pour un montant d’au moins 100 millions d’euros après Gareth Bale (2013) et Eden Hazard (2019).

Les options de milieu de terrain du Real Madrid incluent également l’Espagnol Fede Valverde et les jeunes Français Aurelien Tchouameni et Eduardo Camavinga.

