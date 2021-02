Les plus grandes villes du Japon sont en état d’urgence alors que les décès dus aux coronavirus augmentent, même si le pays tente de convaincre le monde qu’il peut organiser en toute sécurité les Jeux olympiques d’été. La Corée du Sud interdit les rassemblements de cinq personnes ou plus pour maîtriser une récente flambée. Hong Kong a imposé des verrouillages stricts à certains de ses quartiers les plus pauvres pour arrêter une hausse.

Et pourtant, aucun de ces endroits n’a commencé à mettre en œuvre la seule solution avec l’espoir de mettre la pandémie derrière eux: les vaccinations.

Alors que les États-Unis et la plupart des pays d’Europe, ainsi que la Chine et l’Inde, ont commencé à vacciner leurs populations, le Japon, la Corée du Sud et Hong Kong se sont démarqués en procédant beaucoup plus lentement.

Le Japon ne commencera même pas à vacciner le personnel médical avant la fin du mois de février. Il en va de même en Corée du Sud, et les personnes de plus de 65 ans ne commenceront pas à recevoir des vaccinations avant mai. Hong Kong, territoire semi-autonome de la Chine, commencera à vacciner les groupes «à haut risque» à la mi-février.