Pas encore de verdict dans le procès pour meurtre d’un officier du Texas

Les jurés ont conclu mercredi une journée de délibérations dans l’affaire de meurtre contre un ancien policier du Texas accusé d’avoir tué par balle une femme noire à travers une fenêtre arrière de sa maison en 2019.

Le jury a repris l’affaire après six jours de témoignages et d’arguments dans le procès longtemps retardé d’Aaron Dean pour le meurtre d’Atatiana Jefferson, 28 ans, alors que l’officier blanc de Fort Worth répondait à un appel concernant une porte d’entrée ouverte. Le jury a délibéré pendant environ huit heures mercredi sans parvenir à un verdict et devait reprendre les délibérations jeudi matin.

Le juge a déclaré mercredi aux jurés du comté de Tarrant qu’ils pouvaient également envisager une accusation d’homicide involontaire. Dean a tiré sur Jefferson après qu’un voisin a appelé une ligne de police non urgente pour signaler que la porte d’entrée de la maison de Jefferson était ouverte. Elle avait joué à des jeux vidéo cette nuit-là avec son neveu et il est apparu au procès qu’ils avaient laissé les portes ouvertes pour évacuer la fumée des hamburgers que le garçon avait brûlés.

L’affaire s’est concentrée sur des affirmations concurrentes quant à savoir si Dean, maintenant âgé de 38 ans, savait que Jefferson était armé lorsqu’il lui a tiré dessus. Les procureurs ont allégué que les preuves montraient qu’il n’avait jamais vu son arme, mais Dean a déclaré qu’il avait ouvert le feu après avoir vu le canon de l’arme de Jefferson pointé sur lui.

L’avocat de la défense, Bob Gill, a déclaré dans ses plaidoiries finales que Dean avait le droit de se défendre une fois qu’une arme à feu était pointée sur lui.

“Il a vu une arme à feu pointée sur lui et sur la base de sa formation, il a réagi”, a déclaré Gill. “Il a réagi tragiquement, mais il a réagi correctement en vertu de la loi.”

Mais le procureur Dale Smith a décrit Dean comme un «gung-ho, hard-charger» qui n’a donné à Jefferson aucune chance de se conformer à son ordre de lever les mains. Smith a également déclaré aux jurés qu’il n’y avait aucune preuve que Dean avait vu une arme à feu.

“Il ne savait pas ce qu’il voyait, il a juste tiré”, a déclaré Smith.

L’affaire était inhabituelle pour la rapidité relative avec laquelle, au milieu de l’indignation publique, le département de police de Fort Worth a publié une vidéo du 12 octobre 2019, tirant et arrêté Dean. Il avait terminé l’académie de police l’année précédente et avait quitté la police sans parler aux enquêteurs.

Depuis lors, l’affaire a été reportée à plusieurs reprises au milieu de querelles juridiques, de la maladie en phase terminale de l’avocat principal de Dean et de la pandémie de COVID-19.

