Pas encore de récompense pour Washington, alors que Moscou envisage de proposer un échange contre un marchand d’armes russe

Pousser à utiliser un échange de prisonniers pour libérer deux citoyens américains de la détention russe pourrait rapporter des récompenses à Washington, mais les experts disent que cela ne garantit pas que les futurs échanges impliquant Moscou seront plus acceptables.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a révélé cette semaine que Washington avait proposé à la Russie un accord pour rapatrier la star américaine du basket-ball Brittney Griner et Paul Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise né au Canada. Les rapports indiquent que le marchand d’armes Viktor Bout pourrait être échangé en retour.

Moscou a fait des commentaires limités sur la proposition jusqu’à vendredi, lorsque le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré qu’il était ouvert à une discussion avec Blinken.

Si l’approche de Washington l’emporte, l’administration Biden pourrait s’attribuer le mérite d’avoir réuni les familles et d’avoir obtenu des résultats dans un contexte de tensions accrues avec la Russie.

REGARDER | Les États-Unis révèlent une offre d’échange de prisonniers faite à la Russie : La Maison Blanche propose à la Russie un accord pour libérer la star du basket Brittney Griner L’administration Biden a déclaré avoir fait une “offre substantielle” pour ramener deux détenus américains de Russie, dont la star du basket-ball Brittney Griner.

Les experts disent que l’on craint toujours que de tels échanges ne motivent les gouvernements autoritaires à utiliser ces mécanismes à leur avantage maintenant et à l’avenir.

Pesant le pour et le contre de la proposition actuelle, Seva Gunitsky, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il y avait lieu de s’inquiéter si d’autres personnes finissaient par être injustement détenues en raison de la valeur qu’elles peuvent apporter dans un futur échange. , basé sur ce qui se passe ici.

Et cela le laisse “très ambivalent” à propos de la proposition, en termes de précédent qu’elle pourrait créer, a-t-il déclaré.

Pourtant, Eliot Borenstein, professeur d’études russes et slaves à l’Université de New York (NYU), a déclaré que de tels arrangements pourraient en effet récompenser certains mauvais comportements, mais c’est une réalité qui doit être acceptée lorsque des choix difficiles doivent être faits.

“À un moment donné, l’autre partie doit décider ce qui est important pour elle”, a déclaré Borenstein.

Publicité inhabituelle

Avant les commentaires de Lavrov vendredi, Moscou ne semblait pas saluer la décision américaine de parler ouvertement de la proposition – bien que les remarques de Blinken aient signalé à certains que la proposition était à l’étude.

Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie, a déclaré à PBS NewsHeure que les commentaires de Blinken étaient “un signe très positif” sur la possibilité que l’accord aille de l’avant.

“On dirait qu’ils ont conclu un accord”, a déclaré McFaul, qui appelle un troisième américain — Marc Fogel — à inclure dans l’échange.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a révélé cette semaine que Washington avait présenté à Moscou une offre d’échange potentiel de prisonniers qui ramènerait Brittney Griner et Paul Whelan à la maison. La divulgation publique de ces pourparlers, à un stade aussi précoce, est inhabituelle, selon les experts. (Andrew Harnik/Associated Press)

Stephen Sestanovich, professeur Kathryn et Shelby Cullom Davis de diplomatie internationale à la School of International and Public Affairs de l’Université de Columbia, a déclaré que les États-Unis parlaient probablement à des gens chez eux et aussi à la Russie, lorsqu’ils partageaient les informations sur le terrain pour échanger des prisonniers.

“La publicité est définitivement inhabituelle dans un cas comme celui-ci”, a déclaré Sestanovich à CBC News par e-mail.

“Biden et ses conseillers voudront peut-être faire comprendre à leur propre public national qu’ils travaillent sur la question.”

Il a dit qu’il est possible que les États-Unis s’attendent à ce qu’ils transmettent également un message à Moscou indiquant que Bout peut être renvoyé, mais pas pour “faire traîner cela indéfiniment”.

Déséquilibre dans la balance

Maria Popova, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université McGill, voit un déséquilibre dans les barèmes de la proposition — avec Bout, un trafiquant d’armes condamné, juxtaposé à Griner, un athlète vedette accusé d’un délit mineur.

Whelan, l’autre citoyen américain qui prend en compte l’échange proposé, a été condamné en Russie pour espionnage il y a deux ans – mais lui et sa famille ont affirmé son innocence.

Maria Popova, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université McGill, voit un déséquilibre dans la balance de la proposition américaine actuelle – avec Viktor Bout, un trafiquant d’armes condamné, juxtaposé à Brittney Griner (ci-dessus), une athlète vedette accusée d’un mineur infraction. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Pour Popova, il semble que “le moteur de l’échange soit Brittney Griner”, et a déclaré que cela avait des implications inquiétantes.

Si de tels cas devenaient plus fréquents, “il pourrait [become] une incitation à détenir d’autres citoyens occidentaux pour diverses accusations afin d’être échangés », a-t-elle déclaré.

Borenstein de NYU a déclaré qu’il pensait que des accords comme celui-ci impliquant Moscou avaient tendance à être asymétriques, car il y avait beaucoup plus de pression dans les démocraties occidentales pour que les gouvernements agissent qu’en Russie.

“Dans un pays occidental, quand il s’agit de faire prisonnier l’un de vos concitoyens dans un régime que vous pensez plus autoritaire et restrictif, alors il peut y avoir ce mouvement populaire, beaucoup de discussions, beaucoup de pression civique”, a-t-il déclaré. .

“Et il n’y a tout simplement pas tellement de place pour cela en Russie en ce moment.”

Paul Whelan, vu à Moscou sur cette photo de juin 2020, fait partie des deux citoyens américains que Washington cherche à libérer, via un échange de prisonniers. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Danielle Gilbert, boursière Rosenwald en politique étrangère et sécurité internationale des États-Unis au John Dickey Center for International Understanding du Dartmouth College, a déclaré que ce n’est pas seulement la Russie qui pourrait tirer des leçons de l’échange proposé par les États-Unis.

“Cela enseigne à des États comme la Russie, comme la Chine, l’Iran, le Venezuela, que tout ce qu’ils ont à faire est d’arrêter un étranger sur ces accusations flagrantes et fabriquées de toutes pièces et finalement, ils pourront négocier leur sortie”, a-t-elle déclaré à CBC. Nouvelles dans une récente interview.

Deux côtés parlent encore

Un autre point à retenir de toutes les nouvelles concernant la proposition, notent les experts, est que Moscou et Washington discutent toujours, à un certain niveau, malgré les nombreux points de désaccord entre eux.

Mme Popova, de McGill, a déclaré qu’elle soupçonnait que ces tensions rendaient plus difficiles les négociations sur les échanges de prisonniers.

“Il y a beaucoup de suspicion entre les deux parties”, a-t-elle déclaré.

Mais Borenstein pense que c’est une bonne chose qu’un certain niveau de communication se produise.

“Deux grandes puissances mondiales devraient être en mesure de maintenir ouvertes les lignes de communication”, a-t-il déclaré. “Je suppose que c’est un signe que les choses pourraient être pires.”